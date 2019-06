Muere la primera mujer de Bigote Arrocet, todo un icono de la televisión chilena

El pasado 5 de junio fallecía Gabriela Velasco, una animadora de la televisión de Chile que llegó a convertirse en todo un icono de la pequeña pantalla y un rostro imprescindible de los espacios infantiles. En España su nombre es conocido, pese a su gran trayectoria, por haber sido la primera mujer de Edmundo Arrocet (69 años). La noticia de su fallecimiento la ha compartido la hija que tenía en común con el cómico, Gabriela Arrocet, en su red social: "Descansa en paz, mamá. Admiro tu valentía. Te honraré por siempre. Al infinito y más allá".

Según desvela el medio Ciudadano ADN, la artista fallecía "a raíz de una neumonía", si bien la familia no ha querido especificar nada al respecto. Aunque la relación entre Gabriela y Edmundo se había vuelto cordial en el último tiempo, hubo un momento en el que la artista chilena llegó a denunciar a Arrocet por "bigamia". "Edmundo se casó y vendió la exclusiva a una revista. Con las fotos de la revista como prueba, y con mi certificado de boda debidamente legalizado en el consulado de Chile, logré anular su matrimonio. En Chile no existía el divorcio, yo quería la nulidad pero siempre que se la pedía me decía que no", aseguró la fallecida en una entrevista en Lecturas en el 2016.

La portada de la revista 'Lecturas' con la entrevista de Gabriela en 2016.

Velasco afirmó a la publicación que durante sus cuatro años de matrimonio "se metió mucha gente" y que durante el proceso de separación supo que se había casado con otra mujer en España, lo que la llevó a demandarlo por bigamia. Esa mujer era Rocío Corral, la que se convirtió en esposa de Bigote hasta su triste fallecimiento.

Tras el proceso de separación, y los momento tensos que se sobrevinieron, ambos retomaron sus vidas por separado y las aguas volvieron, poco a poco, a su cauce. Ella incluso le deseó "lo mejor" a su ya exmarido por su nueva relación con María Teresa Campos (77). La pareja tuvo a una única hija llamada Gabriela, quien es cantante y de la que el humorista se separó cuando la niña tan solo tenía dos años.

Gabriela junto a Edmundo durante los años de su relación sentimental.

En una entrevista a Corazón, la hija de Bigote habló sobre su familia y manifestó sus deseos de conocer a Carmen y Terelu, sus nuevas 'hermanas' que tenía a través de su padre. "Con mis hermanos tenemos una linda relación en la distancia, aunque hemos compartido cortos periodos de tiempo juntos", manifestó. Sea como fuere, se ha tratado de seguro de un duro golpe para Bigote. Varapalo que se une a la reciente muerte de Chicho Ibáñez Serrador, gran amigo. De hecho, el cómico se mostró muy afectado ante los medios de comunicación este pasado sábado. Ahora se conoce que en ese momento ya conocía el fallecimiento de su primera esposa.

