Pantoja, no todo vale: lárgate, ¡ladrona! El escandaloso robo que Supervivientes no perdona

Habían transcurrido unos minutos de las once de la noche cuando, como hay Dios, se ha parado el mundo. Yo he notado un quiebro seco, un hasta aquí hemos llegao. Así, el planeta ha caído estancado: Isabel Pantoja (62 años), ¡traicionada por Supervivientes! He tenido que volver a apagar y encender el televisor para cerciorarme de que lo que creía/ intuía era cierto: sí, ¡el concurso ha dado un golpe en la mesa! Se ha hartado de Pantoja. Se desconoce si hasta el copete de los amagos de espantada de la cantante, pero lo que es un hecho es que ya no la protege.

Lo siento, Maribel. Has tensado demasiado el chicle. En las primeras semanas, fíjate, compré tu adiós por aquello de darle carnaza al toro de miura que somos la audiencia, pero... chica, ya cansas. Eres muy pesada; que me voy, que me quedo; que no, no aguanto este infierno, y me vuelto a largar. No, no y no. Soy de los que piensa que la cadena ha tenido una paciencia contigo inconmensurable, de esas tan gordas como la cuenta de tus ceros por semana. Has sido bastante rentable, pero también una cansalmás de tres pares de narices. Amor mío, alguien te tenía que abrir los ojos.

Vale que las cosas se pueden hacer de otra forma más sutil, pero me llega que has tocado demasiado lo que no hay que tocar. ¡Y la dirección te ha humillado en directo! Hay que explicar en este embolado que una lata de comida desapareció un buen día y... ¡qué cosas! Apareció en la boca de Isabel. Claro, la isla se ha echado encima suya: ¿por qué tenías tú esa comida sin que los demás lo supieran? Aquí se ha liado la de San Quintín. Después de unos ataques que no venían al caso de Colate Vallejo Nágera a la artista, una frase del ex de Paulina Rubio ha abierto un cisma en la isla.

Aún se nota en temblor en España. Ahí va la bomba de Colate: "¿De dónde sacó la lata de chopped que saqué de nuestro saco?". En ese momento, la tonadillera se ha girado poseída por el demonio: "Por el doctor, eres un mentiroso". Ay, qué cosas, mejores torres han caído; se creía la diosa que el programa la iba a proteger una vez más: a mí, plin, esto lo tengo hecho. Qué cosas, que parece que la dirección ha hecho números y ha decidido que compensa tu destroce. "La organización nunca te ha dado una lata de comida", ha irrumpido, sorpresivamente, Jorge Javier Vázquez.

Isabel, con cara de trágame tierra o mátame camión -la versión que ustedes prefieran- ha mirado a cámara con cara de póquer, muda, a la vez que Coleta le clavaba la llaga final. O eso creía ella: "La has cogido de mi saco (la lata) y la metiste en el tuyo". Ahí, la que sigue siendo uno de las intérpretes más poderosas -en cuanto a voz- de este país, le ha clavado en dedo en el ojo a Vallejo Nágera: "Necesitaba proteínas y me lo pidió el doctor". De nada ha servido la amenaza velada de la cantante con su "mañana llamo yo". ¿A quién, a Paolo Vasile? ¿Al médico?

En ese extremo ha quedado la cosa hasta que, cuando Pantoja se creía liberada del escarnio, Supervientes ha vuelto a la carga. Se acabó su reinado. "Nos has robado", le espetaba Colate, con mala baba. Lo que ha ocurrido durante esa publicidad solo lo sabe Dios y la justicia divina, pero de lo que no cabe duda es que el programa ha vuelto con un caramelo para Isabel... envenenado una vez más.

Y es que, aquí bueno lo mollar, todo este aclarado solo ha valido para que se demostrara que "un pirata" le cedió la lata, así como de estrangis. En B, sin que nadie se percatara. ¡Trato de favor! Ojo, si llega a saber Isabel hasta dónde llegaría la lata... ¡la volvería a haber cogido! No somos tontos, España. Parece que las mentiras se acabaron, y los encubrimientos absurdos: ¿estamos ante un punto de inflexión en el fichaje de Isabel?

