La dura negociación de Bárbara Rey para visitar Honduras: estas son sus condiciones

El fichaje de Bárbara Rey (69 años) para participar en Supervivientes empezó a sonar con fuerza mucho antes de que se iniciara, incluso, el casting de esta edición. De hecho, su nombre ya estuvo en las quinielas en temporadas pasadas. No obstante, este año la negociación estaba casi cerrada, pero, según se dio a entender, la irrupción de Isabel Pantoja (62) dio al traste con su aventura. Se conoce que el caché semanal de la cantante -80.000 semanales- no era viable con el de la madre de Sofía Cristo (35).

Y la cadena se decantó por la tonadillera, en detrimento de Bárbara. En este tiempo de concurso, la artista ha ido dejando caer ciertas pullas al programa por su decisión final, a la vez que no ha dudado en sentarse en los platós para comentar el reality. Todo parecía indicar que Rey ya se tendría que esperar a 2020 para cumplir su sueño, cuando las Azúcar Moreno decidieron regresar a España. Según ha podido conocer JALEOS, en ese momento la suerte cambió para la vedette.

La artista durante una gala de 'Supervivientes'. Mediaset

El programa está estudiando contar con ella para que viaje al Caribe durante una semana. Según desliza a este medio alguien que la conoce bien, "Bárbara no irá a cualquier precio, eso lo tiene claro". Hasta el momento, se desconoce si llegará a un acuerdo, o no, con el programa para revolucionar Cayos Cochinos. Lo que es un hecho es que a la que fuera mujer de Ángel Cristo "le hace una ilusión tremenda, aunque no se quiere hacer ilusiones".

Eso sí, se apostilla a este periódico que Rey tiene muy claro que, de aceptar el proyecto, "solo se trataría de una visita", nada de convertirse en concursante de pleno derecho. En la línea de lo que publicó LOOK, "se niega a ser la segunda opción del programa. Ella quiere vivir la experiencia como Dios manda". Habrá que ver si finalmente se mantiene firme en su determinación o si la productora consigue convencerla. Sea como fuere, se apunta que Bárbara quiere "armarla en la isla" y lo cierto es que frentes tiene abiertos, sobre todo con Chelo García Cortés (67): "Sería un pelotazo; haría un íntimo con Chelo y ajustaría cuentas con Isabel Pantoja".

Su acusación de veto

A los pocos días de que media España quedara paralizada con el fichaje de Pantoja, Rey publicó un críptico mensaje en Instagram que muchos interpretaron como una pulla hacia la cantante por torpedear su concurso: "Como ya os adelanté no voy a opinar de nada que sienta o piense. Es muy desagradable que me insulten y digan que tengo envidia a determinada persona. Podría poner mucho ejemplos auténticos, por los cuales nunca tendría envidia a esta persona, me los voy a callar. A buenos entendedores...", comentó. Eso sí, la actriz quiso dejar claro que ella no le tenía ningún tipo de envidia a la folclórica, pero lo que es innegable es que se ha convertido en uno de sus mayores azotes desde plató. ¿Tendrá la posibilidad de decirle a la cara todo lo que piensa?

