El polémico método de Pepón Nieto para bajar de peso (y su posible efecto rebote)

Poco queda del Pepón Nieto (52 años) que se hizo conocido en 2005 con su participación en la serie Los hombres de Paco. Y es que más allá de su vida personal y profesional, su aspecto físico nada tiene que ver con el policía de entonces que investigaba crímenes por Madrid. Ahora, el actor luce una figura mucho más delgada y tonificada, y JALEOS sabe qué método se esconde tras este impresionante cambio físico, y los problemas a los que se puede enfrentar el intérprete por seguir este polémico régimen (criticado por muchos nutricionistas).

Hace nueve meses, el 9 de octubre, Pepón Nieto se sumó al método Pronokal, un régimen al que se han sumado múltiples famosos consistente en una dieta proteinada personalizada y bajo control médico que tiene un precio aproximado de 500 euros al mes, como desveló en su momento este periódico.

"Despediros del Pepón que conocéis porque hoy empiezo el Método Pronokal con el doctor Villamor, ¡y me voy a quedar como nuevo! ¡Hay que cuidarse amigos! Seguiremos informando", escribió en su momento el actor visiblemente emocionado en sus redes sociales.

Pepón Nieto ha protagonizado un gran cambio físico en menos de un año.

Lo cierto es que no es la primera vez que el actor se ha puesto a régimen para intentar perder peso, pero nunca ha surtido efecto. Hasta ahora. Parece que en esta ocasión se ha puesto en serio y ha acudido de manera regular a visitar al doctor. ¿Las consecuencias? En nueve meses ya puede presumir de una figura mucho más delgada. Él mismo lo ha compartido en una de sus últimas publicaciones, donde aparece presumiendo de cuerpo con un traje de chaqueta negro en dos piezas.

Este cambio se nota principalmente en la zona de la barriga, y es que donde antes las chaquetas podían tener una mayor dificultad para cerrarse ahora llegan incluso a colgar, mucho más holgadas.

La transformación se aprecia, además, en su rostro. La zona de las mejillas y de la barbilla, antes dominada por formas redondeadas, en la actualidad luce con formas más angulosas y la zona de la barba mucho más definida.

El propio Pepón Nieto se encuentra encantado con el cambio que ha experimentado en estos nueve meses, y está agradecido al doctor que le ha acompañado "en este camino" y ayudado "a que todo sea más sencillo". No obstante, puntualiza que todavía queda camino hasta este verano: "No me vais a reconocer", ha asegurado.

¿El problema de todo ello? La figura de la que presume en la actualidad puede ser efímera, y es que el método Pronokal tiene un gran efecto rebote, como le ocurrió a Carlota Corredera (44), una de las mayores defensores en su momento de este régimen.

Los pacientes que se someten a esta dieta recuperan en poco tiempo el peso perdido porque es una dieta puntual, no un cambio de estilo de vida que se pueda aplicar a largo plazo, según explicaron varios médicos a este periódico en su momento. Para que el peso del actor no sufra nunca un aumento tras el tratamiento, los doctores recomiendan una dieta gradual y moderada, que se alargue en el tiempo y así conseguir mantenerse.

Nuevo físico para una vida nueva

En febrero de este año, Pepón Nieto rompió con su pareja Álvaro Fernández, el jugador de rugby 20 años más joven que él, como publicó en exclusiva JALEOS. Fuentes del entorno de la pareja confirmaron que el actor y el deportista dieron por finalizada su historia de amor a principios de años, tras no poder superar una grave crisis que vivieron a finales de 2018.

El actor y el jugador de rugby en uno de sus viajes a Cádiz. Redes Sociales.

El actor y su novio tomaron la decisión de separar sus caminos después de varios intentos de reconciliación, con un viaje de pareja incluido. A finales del año pasado se marcharon al Caribe y dejaron constancia de esta escapada romántica en sus redes sociales. De hecho, la última imagen que hay en sus perfiles de los dos juntos es precisamente en Cuba el 30 de diciembre.

La causa de su ruptura nunca llegó a conocerse, pero todo apuntaba a que el origen habría estado en los celos del actor. El propio Nieto había confesado en alguna entrevista que es "muy celoso" con "sus parejas".

Última imagen en redes sociales de Pepón Nieto y Álvaro Fernández.

Así, daban por finalizada una relación de varios años que ambos siempre habían mantenido en secreto, alejados al máximo del foco mediático. Tanto se han afanado en ser discreto sobre su noviazgo que apenas se conocen datos de esta historia de amor, y las únicas evidencias son las fotografías que ellos mismos compartían en sus redes sociales.

