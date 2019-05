Sabemos el exclusivo gimnasio en el que entrena Josie y cuánto paga

Josie, cerebro del vestido de la Campanadas de Cristina Pedroche los tres últimos años, cultiva su cuerpo en el gimnasio a diario. En las imágenes a las que ha tenido acceso JALEOS en exclusiva se puede ver al estilista entrando a un lujoso centro deportivo en el centro de la capital. Se trata del Metropolitan Abascal, en el corazón del distrito de Chamberí.

Ataviado con unos pantalones cortos, sudadera gris, zapatillas y sus inseparables gafas oscuras, Josie ha sido captado entrando a este club que ostenta el primer premio de Arquitectura y Diseño al mejor espacio comercial otorgado por el Ayuntamiento de Madrid.

Josie entrando en el gimnasio Metropolitan Abascal.

El gimansio "cuenta con una gran sala de fitness con tecnologí­a de última generación y un espectacular spa. Además dispone de salas de actividades dirigidas, estudio de entrenamiento personal, estudio de pilates, sala de cycling, centro de belleza…". Sus exclusivas instalaciones no son aptas para todos los bolsillos. Solo las personas con un cierto nivel económico pueden acceder al mismo ya que sus tarifas distan mucho de los precios populares.

Según ha podido saber este medio existen diferentes tarifas adapqadas a las diferentes necesidades del cliente y la más barata de todas es de 110 euros al mes, con una matrícula previa 39 euros. La permanencia durante seis meses tiene un precio de 598 euros y un año son 1.147 euros con dos meses de regalo. En ninguno de los casos hay penalización por darse de baja antes de lo previsto.

Son contadas las ocasiones en las que se puede ver al estilista desprovisto de sus trajes, sus pañuelos y su imagen cuidada hasta el mínimo detalle. En sus redes sociales tan solo hay una imagen de él dentro del gimnasio y no es precisamente entrenando. Está posando frente al espejo para mostrar su look 'chandalero'.

Colaborador en 'Zapeando'

Licenciado en Humanidades y después graduado en Periodismo, Josie ha encontrado su hueco en el programa Zapeando. Con más de 1.000 ediciones a sus espaldas, el experto en moda se ha convertido en un valor seguro en la pequeña pantalla.

Sobre su llegada al prime time de La Sexta, habló Juan Andrés García, Bropi, director de programas de entretenimiento de Globomedia para este medio: "Hicimos con él un piloto que no vio la luz, pero nos pareció un gran contrapunto para la mesa de Zapeando. Nos ha ganado con su forma de hablar, con ese sello tan particular. No hay nada similar. Ojo, que no se nos olvide que sabe mucho de lo que habla, también hay que ponerlo en valor". Bropi contó a este periódico que Josie concibe la televisión como un "divertimento": "No se gana la vida con esto. Al principio llegó con reticencias, no fue fácil convencerle".

