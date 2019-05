El ritmo de Astrid, embarazada de cinco meses: se entrega por completo en el concierto de Baute

Carlos Baute (45 años) ha vuelto a los escenarios y lo ha hecho con la mejor compañía posible. Este viernes 24 de mayo, en la sala La Riviera de Madrid, el venezolano ha presentado su último trabajo discográfico, De amor y dolor, invitando al escenario a grandes figuras de la música española como Chenoa (43), Edurne (33), Ruth Lorenzo (36) o su inseparable compañera Marta Sánchez (53).

Astrid, mujer Baute, bailando

Entre el público, disfrutando de la música del artista al que admira desde pequeña, una mujer tan embarazada como entregada: Astrid Klisans (34). En las imágenes, a las que ha tenido acceso JALEOS en exclusiva, se puede ver a la mujer de Carlos Baute bailando canciones míticas del cantautor latino como Vamo' a la calle o su último sencillo junto a Marta Sánchez, Te sigo pensando.

Astrid Klisans en el concierto de su marido, Carlos Baute. Gtres

Su 'tripita' de casi cinco meses no ha impedido que Astrid haya cantado y bailado como una fanática más. Para ello llevó un atuendo cómodo y muy estival: falda larga y top de seda en color blanco de dos piezas. Además, lució una túnica amarilla y unas sandalias de tiras.

Si bien es cierto, el concierto más especial de Baute tuvo más caras conocidas que la de su mujer. En el exclusivo área VIP del show, los asistentes pudieron ver también al portero del Manchester United y novio de Edurne, David de Gea (28). En la zona inferior, entre el público, cerca del escenario, se encontraba Fabiola Martínez (46), esposa de Bertín Osborne (64) junto a su hijo pequeño, Carlos.

A la entrada y salida del concierto había dispuesto un stand de merchandising cuyos beneficios íntegros iban destinados para enviar medicinas y alimentos a Venezuela. Además, en mitad del concierto, Baute quiso rendir homenaje a su país emitiendo un vídeo en favor de la paz y la libertad para todos los venezolanos.

Baute y Klisans, un amor de juventud

Carlos Baute, junto a Marta Sánchez, ha sido el último entrevistado por Bertín Osborne en el programa Mi casa es la tuya de Telecinco. Allí desveló como conoció a quien hoy es su esposa y cómo surgió su historia de amor. "A mí me pasó lo que cuentas en tu canción, yo me enamoré de mi suegra", le confesó al cantante de rancheras. Según Baute, fue a cenar a casa de su abogado para tratar unos asuntos de su discográfica y ahí conoció a Kristine Klisans, esposa de su letrado y madre de Astrid: "¡Qué bellezón! Yo me quedé loco, me enamoré de mi suegra, te lo digo en serio". En ese mismo momento conoció a Astrid, que entonces tan solo tenía nueve años, diez menos que él.

Años más tarde, cuando Carlos tenía 26 y Astrid 16, se le acercó y le dijo: "eres joven, disfruta, vive la vida... pero tú vas a ser la madre de mis hijos". Ahora, más una década más tarde, Astrid y Carlos ya son una familia casi numerosa. Fruto de su matrimonio han nacido dos hijos, Markuss, el mayor, que tiene dos años y Liane, la pequeña, de uno. En los próximos meses llegará a sus vidas un bebé muy deseado del que ellos ya conocen el sexo; una información que aún no han querido desvelar públicamente.

