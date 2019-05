Marta Sánchez se emociona al recordar a su hermana: "No he sido capaz de visitar su tumba"

La cantante Marta Sánchez (53 años) ha sido la última protagonista del programa Mi casa es la tuya de Bertín Osborne (64). La madrileña ha concedido una sincera entrevista en la que ha hablado de sus orígenes familiares, sus lazos con Galicia por parte materna y paterna, y su amor por la música, heredado por su progenitor, el cantante lírico Antonio Campó. En el plano personal, la artista también ha hablado de sus parejas, sus dos maridos y no descarta, admite, la posibilidad de volver a pasar por el altar.

En el plano más duro, Marta tuvo que superar la muerte de su única hermana, su melliza, que fallecía, víctima de un cáncer, a la temprana edad de 38 años en la ciudad de La Coruña. "Allí he vivido cosas muy duras", recordaba Sánchez sobre la ciudad gallega. "Era la mejor hermana que se puede tener. La llamábamos Paciña. Paz era un ser muy especial. Una de las enfermeras que nos atendió en sus tres años de enfermedad me dijo en el pasillo cuando murió: 'Se la llevan a otro sitio porque tu hermana hace falta en otro sitio'", unas palabras que calmaron la ansiedad de la diva de la música y aún hoy recuerda con cierto cariño.

Marta Sánchez en el programa 'Mi casa es la tuya' de Telecinco.

"Con su muerte dejé de ser creyente muchos años, fue como rebelarme ante una injusticia", desveló. Paz Sánchez, hermana de Marta, moría dejando a un niño de apenas tres años. Ahora el sobrino de Marta tiene 18 y confiesa que no lo ve demasiado. "Vive en A Coruña, y yo no voy mucho a Coruña. Es una ciudad que me resulta muy duro visitar. Ahí he vivido cosas muy duras. Fue donde dije adiós a mi hermana... Me cuesta ir a Coruña, la verdad. Y es una ciudad maravillosa, es una de las ciudades más bonitas de nuestro país", refirió. Además, Marta, respecto a esto, Marta hizo su confesión más dura: "No he sido capaz de ir a visitar la tumba de mi padre ni tampoco la de mi hermana, no puedo. A mi hermana ya me bastó con verla morir, fue durísimo".

En su conversación con Osborne, Marta quiso destacar la figura de su madre, una mujer que continúa viviendo en La Coruña, tiene 82 años y siempre tiene una sonrisa y una buena palabra cuando su hija la llama por teléfono o la visita: "Estoy muy orgullosa de ella, es una mujer que no ha perdido la sonrisa".

Marta Sánchez también hizo un recorrido por los hombres de su vida. Tuvo palabras de cordialidad para su primer marido, Jorge Salati. Para el segundo, el publicista y padre de su hija, Jesús Cabanas (55). Y lo que más llamó la atención de Osborne: no descarta la posibilidad de casarse. La intérprete de Desesperada ha preferido no citar el nombre de su actual pareja, Federico León (34), pero junto a él ha confesado encontrar el equilibrio perfecto: "A la tercera (boda) va la vencida. Todo llega, he conocido a una persona increíblemente increíble y ojalá que lo tenga por mucho tiempo o para siempre a mi lado".

[Más información: Marta Sánchez declara su amor por su novio en una romántica carta]