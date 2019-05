Begoña Villacís triunfa enseñando a Inés, en su paseo el día de reflexión

Begoña Villacís (41 años) cuenta las horas para enfrentarse a uno de los momentos más importantes de su vida profesional. Este domingo 26 de mayo podría convertirse en la primera alcaldesa de Madrid por Ciudadanos, el partido en el que milita desde hace años. Antes de que llegue el momento de votar, Villacís, como el resto de candidatos, se encuentra en jornada de reflexión.

Para esas horas de silencio propagandístico, la alcaldable ha salido a pasear por su barrio, Chamberí, junto a su hija recién nacida, Inés, que vino al mundo por cesárea programada el pasado viernes 17 de mayo.

"Paseando por Chamberí en la jornada de reflexión me he enterado de que Inés ya tiene apodo: "la mandarina" y me ha hecho mucha gracia", publicaba Villacís.

Begoña Villacís y su primer paseo con Inés por el barrio madrileño de Chamberí.

Begoña Villacís se ha tomado el mínimo tiempo posible de descanso tras haber dado a luz a su tercera hija. La fecha marcada en su calendario personal para salir de cuentas era el día 1 de junio. En cambio, el día de San Isidro, el 15 de mayo, en La Pradera, desveló a los medios de comunicación que sus médicos le habían aconsejado una cesárea programada para el 17 de mayo, tan solo dos días después de celebrarse aquel mitin.

48 horas más después de salir por las puertas del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz con Inés entre sus brazos, Begoña Villacís volvía a ingresar, esta vez, por un cólico nefrítico que le impedía asistir a un importante debate electoral en Telemadrid. En su lugar acudía su concejal, Silvia Saavedra.

Autorizada por los médicos y ya de alta tras su último contratiempo de salud, Villacís asistía este viernes por la tarde al cierre de su campaña junto al presidente de la formación naranja, Albert Rivera (39), el candidato a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (36) y el candidato europeo, Luis Garicano (52). En una entrevista con EL ESPAÑOL, la candidata a la alcaldía capitalina confesó percibir su embarazo como "un arma de doble filo": "No sabemos cómo afectará".

La realidad es que Villacís ha triunfado en su paseo matutino junto a su nuevo gran amor: su pequeña hija Inés. Para tan especial ocasión, Begoña ha lucido una gabardina en color blanco roto con botones de carey que ha recordado irremediablemente a la que llevó la duquesa de Sussex, Meghan Markle (37), el día que presentó a su primer hijo, Archie Harrison Mountbatten-Winsor.

Begoña Villacís y Meghan Markle.

No es la primera vez que el parecido entre Begoña y Meghan se hace evidente. La propia candidata sabe de sus similitudes físicas con la esposa del príncipe Harry de Inglaterra (34) e incluso ha llegado a bromear con ello: "Me lo dice todo el mundo. Hasta mi marido. Me escriben incluso por Twitter".

En una entrevista reciente concedida a LOC, Villacís responde a la increíble casualidad de haber dado a luz a su hija Inés tan solo unos días después de que Markle fuera madre. "Es que fue mucha coincidencia. El día que yo me enteré de que estaba embarazada me quedé loca. Pensé: "No puede ser". Lo de Meghan es el primero y lo mío es el tercero. Entonces hay diferencias, y la mía es madrileña. ¿Piropo o broma? Me hace gracia, sin más".

