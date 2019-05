Jorge Javier estalla y publica los insultos que recibe en Instagram

Jorge Javier Vázquez (48 años) ha estallado. El presentador estrella de Mediaset España ha querido mostrar ante sus más de 651.000 seguidores de Instagram los constantes insultos que recibe en redes sociales.

Para ello, Vázquez ha decidido compartir en sus stories una captura de pantalla donde se leen los graves improperios que le dedica una de sus seguidoras: "De parte de tu p... madre eres un hijo de p... sentimientos de verdad me vas a comer el c... A Dakota la respetas m... de m... y sí, todos pueden ver a su familia. Ella, la primera".

Pantallazo de los stories de Jorge Javier Vázquez.

Una situación que llega después del perdón público a una de las concursantes del reality de supervivencia, Dakota Tarraga (25), tras su último enfrentamiento en directo. Todo sucedió el jueves pasado cuando Jorge Javier quiso solucionar sus cuentas pendientes con la alicantina: "Al acabar intenté poner una nota de humor y no salió como yo esperaba. Creo que no era ni el momento ni el tono adecuado y quiero pedirte disculpas si en algún momento te hizo daño y te hirió la frase que yo pronuncié".

"Tu paso por Hermano mayor no tiene nada de vergonzoso ni criticable, al contrario, me parece un programa de crecimiento personal y tú así lo demostraste. Si en algún momento te he hecho daño te pido disculpas, porque si hago una broma es para que todos riamos, no para que nadie pueda llegar a sufrir", continuaba.

Además, el catalán dejó claro que deseaba que este encontronazo no hubiese cambiado la relación entre ambos: "Espero que sigamos teniendo una relación de complicidad como teníamos y no quiero que esto te desequilibre el concurso".

A pesar de esto, algunos seguidores de Dakota han decidido insultar al presentador con lo que él ha calificado como "preciosos mensajes de sábado". Una situación incómoda que en realidad no le han quitado las ganas de disfrutar del fin de semana, tal y como ha comentado él mismo en sus redes sociales. Jorge Javier ha posteado una fotografía dejando claro mensaje con el humor que le caracteriza: "No estoy bueno, ni ná. Feliz sábado".

No estoy bueno ni na. Feliz sábado.

