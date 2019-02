Carlos Baute recuerda su relación de hace 18 años con Begoña Villacís

Carlos Baute (44 años) se ha reencontrado con María Villalón (29) y Soraya Arnelas (36) tras terminar la séptima edición de Tu Cara Me Suena, y el cantante venezolano ha contado a los medios cómo ha vivido esta experiencia y cómo se ha sentido. El artista, que resultó quedar el segundo en el pódium, ha confesado sentirse muy contento y orgulloso por su compañera María.

Además, ha desvelado que ya ha dado la enhorabuena a Begoña Villacís (41) por su tercer embarazo y ha ofrecido algunos detalles del hijo que está esperando junto a su mujer, Astrid Klisans (34). La pareja vive este momento de forma cautelosa debido a la pérdida de un bebé en el 2015 a las nueve semanas de gestación.

¿Qué siente al haber llegado a ser finalista de Tú Cara Me Suena?

Carlos Baute desvela el miedo que tiene por el tercer embarazo de Astrid

Ha sido espectacular, una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Estoy agradecido con el público que me haya votado. El único momento en el que me he agobiado ha sido porque después de mis 31 años de carrera no veía la necesidad de ser juzgado por el público. Eso ha sido lo complicado, me estresé porque yo no quería ganar, ya tengo mi carrera como mis compañeros. María lo hizo súper bien y se merecía esta oportunidad. Además, he sentido muy de cerca su historia, por eso me ha hecho muy feliz que ganara.

¿Tenía miedo de participar en el programa siendo quién es?

Sí, al principio sí por lo de las puntuaciones. En más de una ocasión dije que no a Tu cara me suena por lo de competir. Me veía raro vestido de otra persona, pero después me enganché al programa y entonces me dijeron: "Vente un día, pruebas y ya decides" y lo hice. Me vestí de mujer, que nunca lo había hecho, y me divertí muchísimo, me gusto mucho ser Celia Cruz.

Baute en una sesión de fotos reciente. Gtres.

De todas formas, esto les humaniza y les acerca al público.

Sí, llegó un momento en el programa que cada uno escogíamos nuestro punto fuerte y las mejores imitaciones que nos sabíamos. Lo que más me ha sorprendido han sido todos los votos del público.

¿Qué le han dicho su mujer y sus hijos?

Mi esposa se puso hasta mala del estómago, lo pasó fatal, que yo fuese juzgado era muy raro. Cuando llamé a mi hijo por vídeo llamada se puso a llorar diciendo: "Papá no, papá no". Me ve totalmente diferente, creo que tuvo hasta pesadillas esa noche, pero estamos muy felices porque queríamos que ganara María.

¿Le podemos dar ya la enhorabuena?

No, todavía no, estamos esperando las pruebas. Esperemos que haya latido y esté todo bien. Ya tuvimos una pérdida, sería una linda noticia, hasta la familia nos lo ha reclamado, pero queremos decirlo de seguro cuando esté todo bien.

¿Pero sí están ilusionados sí, no?

Ojalá, con toda la ilusión. Esperemos que salga todo bien.

Carlos Baute en una rueda de prensa reciente.

¿Cómo se filtró la noticia?

No lo sé, es increíble, somos figuras públicas.

¿Un niño buscado?

Sí, es ya el tercero y paro la máquina, nacerá en España.

¿Su mujer está preocupada?

Sí, por eso está guardando reposo, se está cuidando mucho.

¿Ha felicitado a Begoña Villacís?

Sí, me enteré. ¡Qué bueno! Es su tercer hijo, enhorabuena.

¿Mantienen el contacto?

Sí, la he visto en varias ocasiones y tengo un lindo recuerdo de ella. Fue hace 18 años, ella era una linda estudiante, es una mujer muy inteligente y muy preparada.

