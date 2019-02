El sueldo de Kiko Rivera en 'GH Dúo', embargado por Hacienda

Kiko Rivera (35 años) confesó hace un par de semanas las duras dificultades económicas que han atravesado en el pasado y que aún arrastran. Por este motivo aseguraban que la entrada en GH Dúo les llegó como un "ángel caído del cielo" pero matizaban que ese 'respiro' es simplemente para poder pagar sus deudas. De ahí que según ha decretado el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Sevilla parte del sueldo que el DJ recibe en el concurso está embargado, tal y como atestigua el documento judicial remitido a Mediaset y que ha hecho público El Programa de Ana Rosa este martes.

En el citado texto legal se detalla el reconocimiento de deudas que Hacienda reclama a D. Francisco José Rivera Pantoja, a quien "se decreta el embargo, por vía de mejora, sobre sus bienes". En este proceso concreto, "la cantidad que se solicita es de 3.365'80 euros de principal, más otros 1.010 euros presupuestados para intereses y costas sin perjuicio de su ulterior liquidación". Y se señala claramente de dónde se obtendrá tal montante: "De las cantidades que perciba el ejecutado por su intervención en el programa de TV emitido por Telecinco, GH Dúo, de la productora Zeppelin".

"Yo no entro para ganar dinero, entro pasa saldar mis deudas", explicaba Kiko sentado en el confesionario de la casa de Guadalix de la Sierra junto a su inseparable Irene Rosales (28). Sus mayores derroches se gestaron en una de sus peores épocas vitales, una difícil etapa que confesó abiertamente el pasado 16 de enero durante la emisión del programa en directo en la juego de 'La curva de la vida': "Nunca lo he contado, pero tuve adicción a las drogas por unas juntas muy malas. Creía que mis bajones los iba a solucionar en ese mundo y tengo que decir que se puede salir. Eso es malo y solo trae problemas".

Kiko e Irene confesaron su etapa económica más difícil.

"Él podía haber tenido un buen colchón de haber tenido la cabeza amueblada. Hemos pasado por una mala época y ya está. Muy dura", explicaba Irene ante la mirada de Kiko. En ese sincero momento, el DJ confesó que el momento en el que se dio cuenta de lo realmente mal que ha gestionado su dinero fue cuando su madre entró en la cárcel y él podría haber tenido de sobra el dinero para la fianza, pero lo derrochó en malos hábitos:"He malgastado muchísimo dinero, entre otras cosas por el problema que tenía, pero también por muchísimas otras cosas más. Me quedé más tieso que una mojama, y esa fisura ha seguido aunque siguiera trabajando, porque lo que ganaba era para pagar las deudas. Muchas veces no hemos podido ni pagar el alquiler de la casa y ha sido cuando mi madre me ha pagado el alquiler".

