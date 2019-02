El feo de Eva González a su cuñado Kiko Rivera en su última aparición pública

Este martes a la una y media del mediodía aparecía una sonriente Eva González (37 años) en la calurosa sala donde se había habilitado el photocall de su último acto publicitario. Ante cerca de treinta medios de comunicación entre cámaras y redactores -JALEOS también ha estado presente-, la mujer de Cayetano Rivera (41) se ha sincerado sobre el pleno momento personal y profesional que atraviesa.

Sin borrar la sonrisa de su rostro en ningún momento -salvo cuando una crema traicionera se ha caído del estante y ha pedido, por favor, que no la grabaran mientras la recolocaba-, y con un outfit en azul cielo, la que fuera presentadora de MasterChef no ha dejado de dar gracias por lo que tiene. Triunfando en el programa de Antena 3, La Voz, a la vez que educa a su pequeño Cayetano, González no se ha dejado en el tintero ninguna cuestión personal.

Eva González durante el acto publicitario. Gtres

De hecho, lejos de rehusar cualquier cuestión, se ha mostrado más sincera que nunca. En un momento dado, este periódico se ha interesado por su opinión acerca de la dura confesión de su cuñado Kiko Rivera (34) en Gran Hermano DÚO y, de paso, por si sigue sus andanzas en Guadalix. "Evidentemente, no lo veo porque somos competencia", ha soltado al segundo. A corporativista no la gana nadie. Atiende solícita a JALEOS después de preocuparse de que los fotógrafos hayan tomado las instantáneas suficientes: "Yo no tengo prisa, pero, ya tenéis bastante, ¿no?".

Es la imagen de Kenfay, ¿se cuida mucho?

Soy perezosa, por eso necesito marcas que me faciliten las cosas. Kenfay me lo pone fácil.

Y más, siendo madre

Totalmente. Como madre, si me inyectan la crema mejor.

No para quieta

No paro, y el poco tiempo que tengo es para el pequeño Cayetano.

¿Cómo está?

Muy bien. Él es muy inquieto, ha salido a la madre.

La presentadora andaluza. Gtres

Está triunfando con La Voz...

Era un cambio arriesgado, todavía está por ver, pero la audiencia es buenísima. Al final seis años haciendo los mismo en MasterChef... Necesitaba el cambio. Yo estaba feliz, eh. Quemada, no.

Le habrá servido para aprender a cocinar, ¿no?

He aprendido cosas de cocina, soy muy de guisos, garbanzos. Cuando tengo tiempo, cocino; si no, mi madre me hace purés y los voy congelando.

¿Su marido la ayuda?

Cayetano, en el tema cocina, cero. Y menos mal, porque cocina fatal. En lo demás colabora porque es su padre.

¿Cayetano se cuida de algún modo?

Él no es de cremas, ni siquiera se peina. Lo suyo es genética todo.

El pequeño Cayetano, a punto de cumplir un año

Acaba de hacer 11 meses. Me ha aportado mucho, mi vida ha cambiado completamente, para bien. Antes era feliz, pero ahora es otro tipo de vida. Una pasa al décimo lugar de todo.

¿Está de acuerdo en que la maternidad tiene desventajas?

Los primeros meses son complicados, no es un camino de rosas. Hay muchos cambios y el niño tiene que adaptarse a ti y tú a él. Sin embargo, compensa; tengo una felicidad extrema; y más ahora, que empieza a hacer cositas.

¿Se atreve con más hijos?

No quiero más de momento, quiero disfrutar de él.

Lo que no tiene es tiempo material

Estamos grabando todas las temporadas de La Voz a la vez. Estoy disfrutándolo mucho, pero hay días que digo '¿qué edición me toca hoy?'. Este programa me ha servido para reencontrarme con amigos que la vida nos va juntando. Aparte de Lolita (60), por ejemplo conocer a Paulina Rubio (47) y a Luis Fonsi (40)... Cuánto talento junto.

¿Es cierto que Paulina no se lleva bien con algunos compañeros?

Anda ya, ¿la gente ha visto el programa? Hoy en día se publican tantas cosas en Internet...

Más allá de La Voz, ¿ve televisión?

Veo poca tele, porque cuando llego a casa estoy tan cansada que me siento en el sofá y me muero de sueño.

Entonces, ¿no ve a su cuñado Kiko en 'GH DÚO'?

Evidentemente, no lo veo porque compite con La Voz y es competencia.

¿Se ha enterado de su confesión sobre las drogas?

Sí, y tengo que decir que hay que ser muy valiente para dar el paso que ha dado él y estoy segura de que ha ayudado a mucha gente.

[Más información: El contrato millonario de Eva González en el grupo Atresmedia]