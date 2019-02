Expulsión inmediata para Kiko Rivera en GH DÚO: estalla un plato contra Ylenia

Kiko Rivera (34 años) ha perdido los estribos y las formas este domingo en el debate de Gran Hermano DÚO y, lo peor, parece que nadie hace nada al respecto. El cantante explota un plato cerca de donde estaba sentada Ylenia Padilla (30), en plena discusión con ella, y el programa guarda silencio. Este domingo me he sentido más Julio Ruz (36) que nunca; recordemos que el ex de María Jesús Ruiz (35) fue expulsado de la casa de Guadalix por acosar a la exmodelo y por un manotazo que, visto lo visto, ni siquiera ocurrió. Quiero decir con todo esto que por casos mucho menos explícitos se ha mandado a casita al concursante de turno. Sin embargo, ay, con Kiko Rivera hemos topado. Parece que pesan más otras cosas que el sentido común y la antiviolencia.

Lo siento, pero me dan igual los motivos de semejante actitud de Kiko: el hijo de Isabel Pantoja (62) se ha portado de manera violenta y la dirección del programa debería haberle obligado a hacer las maletas en el mismo momento de su ira contra Ylenia. No cabe ni una mísera justificación; no, no y no. Se acabó. Sí que es cierto que no solo Kiko ha estado fuera del tiesto durante la discusión; también Ylenia se ha pasado cuatro pueblos y medio y le han perdido las formas. Insisto, que no suene a paños calientes. El caso es que estaban los dos en la cocina hablando e Ylenia le ha tirado una pullita a Kiko de esas que escuecen: "Algunos días no hacéis comida, y cuando sí te haces bandejas de carne para ti solo".

Kiko e Ylenia durante su enfrentamiento en la cocina. Mediaset

Esto, claro está, ha enfadado enormemente al cantante, el cual se ha enfrentado de forma pausada en un principio: "Tranquila, cuando me toque la cocina te harás de cocinar tú". Así, Ylenia se ha desahogado con El Súper, antes de volver al ataque sin piedad: "En realidad, no le caigo bien, pero se contiene para no enfrentarse a mí". Después de esto, la cosa se ha calentado bastante y el segundo tema a debatir, artillería pesada para el concurso, ha sido la cantidad de comida que, según Ylenia, desperdicia Kiko: "Te haces unas bandejas de carne por las noches que es de locos, tío. Desperdicias mucha comida". Esta última acusación ha pillado a Kiko envalentonado y ya no conocía a nadie: "Vete a cagar al campo. Por lo menos yo no me bebo el vino de cocinar".

Ahí, hemos perdido a Ylenia, la cual se ha sentido muy atacada -hay que recordar que ella también confesó que tuvo problemas y que se tuvo que retirar de todo para superarlos- y ha disparado toda su rabia: "Yo no cuento mis problemas para dar pena, como tú". Acto seguido, Irene Rosales, mujer de Kiko, ha gritado junto a este, al unísono: "Por ahí, por ahí no". Yo me sumo a esa advertencia: Ylenia, tía, te has pasado. Hay límites muy delicados. Sea como fuere, Kiko se ha encendido y, en plena ira, se ha dirigido como un miura contra Ylenia y, a solo unos centímetros de la concursante, ha estallado el plato contra el suelo. Vamos, intuyo que por no hacer algo peor. Cuando el plato se estampa contra el suelo, Kiko se encara, desquiciado, contra Ylenia: "Por ahí no, por ahí no".

Lo de Julio era "conducta inaceptable", lanzar un plato y encararse que es? 🤔 #GHDÚODBT5pic.twitter.com/QZS7sAHGrT — X (@MRXTV) 10 de febrero de 2019

No me sorprende la actitud violenta de Kiko con Ylenia después de ver como trata a su mujer. #GHDÚODBT5 — Pequeño gran hombre (@JuampeGLL) 10 de febrero de 2019

Ylenia quitándole el maletín a Kiko. A la vida se lo pido. #GHDÚODBT5 — Señorita Pons (@elenapons) 10 de febrero de 2019

Ylenia se pasa muchísimo con la gente. Como concursante perfecta, como persona la alejaría de mi vida, un día te odia y mañana te quiere #GHDÚODBT5 — andrea💥 (@an_ddrreaaaaa) 10 de febrero de 2019

En esas, los compañeros han intentado separarlos y, mientras casi toda la casa se vuelca con Kiko e Irene, Ylenia solo ha encontrado consuelo y apoyo en Fortu y su mujer Yoli. "Es que siempre se está victimizando y me ataca con que yo estoy malita. Él tiene apoyos y yo estoy sola, no es justo", ha roto en lágrimas Ylenia, de pura desesperación. Aquí hablo yo: ya, seguramente tengas razón, pero lo que le has dicho ha sido un golpe bajo. Incluso, aunque fuera verdad que vendió su drama para ganar votos, eso es muy impopular y te has equivocado de pleno. Kiko, por su parte, se ha excusado: "El plato no se lo he tirado a nadie". Bueno, bueno, Kiko, que todos en un momento dado hemos perdido la formas y tú y yo, aquí entre nosotros queda, sabemos quién era la destinataria de esa ira.

Pero, ojo, que viene Fortu a rematar la violencia con esta frase: "Yo un día voy a romper toda la vajilla". El rockero se confiesa con Ylenia y su mujer en contra de Kiko Rivera. Por mucho que diga, no lo aguanta y siempre que puede lo ataca sin miramiento. Lo que pasa es que es un falso de tres pares de narices y no reconoce las cosas a las claras. No me lo creo en absoluto, es un estratega de los malos y este jueves lo quiero fuera de la casa. Encima, suelta la caquita y luego no lo reconoce. Y es que, tras la bronca, Fortu llega a decir que Kiko es una persona violenta, y luego niega la mayor.

Menos mal que está ahí Carolina Sobe para poner orden: "A mí no me vas a dejar por mentirosa. Lo has dicho". El tío se va al confesionario y se desahoga: "Son todos unos metemierdas porque he apoyado a Ylenia y los demás a Kiko". No, mire usted, el único falso es usted y solo has apoyado a Ylenia porque detestas a Kiko. Mi opinión, ¿eh? Sin acritud, ¡buen rollito!, como dices tú. Por cierto, me encanta Irene Rosales; se está descubriendo como una concursante diez. Este enfrentamiento la ha dejado rota y se ha sincerado: "Estamos concursando aquí para empezar de cero y vivir. No voy a consentir que nadie le diga eso a Kiko porque yo sé lo que he pasado este tiempo". De nuevo, felicidades, Irene. Te veo en la final, cuando no ganando.

Creo recordar que a Arturo se le expulsó en su dia por tirar un vaso de agua cerca de Indhira no? madre mia #ghduo10f #GHDÚODBT5 — Ana R (@AnaR92004045) 10 de febrero de 2019

Ylenia no es que me encante, pero Kiko insinuando con el problema de drogas que tiene Ylenia me parece lo más rastrero que he visto en GH, y lo del plato ya sin palabras, el protegido de la edición. #GHDÚODBT5 — miguelcema (@miguelcema) 10 de febrero de 2019

Kiko Rivera echando en cara a Ylenia que se tome una copa de vino NO ME JODAS. #GHDÚODBT5 — Gepeto (@Neydlar) 10 de febrero de 2019

Kiko hijo es que no haces nada. #GHDÚODBT5 — The Boss Saavedra 71,1% 💎 (@guapogitano8) 10 de febrero de 2019

Tejado y el espejo a traición contra María Jesús

Tejado espiando las partes íntimas de María Jesús. Mediaset

Antonio Tejado (32) tiene al público indignado con su último gesto machista y repugnante. Y no es para menos. El tío se ha retratado como un baboso de mucho cuidado. El motivo, una broma de dudoso gusto en la que el andaluz utiliza un espejo para echar un vistazo a la ropa interior de su compañera. "Mira lo que está haciendo", alertó Ylenia a la exmiss mientras los demás se limitaban a reír. Este polémico gesto ha comenzado a circular como la pólvora por las redes sociales, donde son muchos los espectadores que solicitan un toque de atención al concursante o incluso su expulsión.

María Jesús se encontraba maquillando a una concursante en el baño y Antonio Tejado, que estaba sentado cerca de ellas, cogió un espejo de mano colocándolo de forma estratégica para verle la ropa interior por debajo del vestido que llevaba la ex Miss de España. Una broma, según él, que le ha servido para ganarse comentarios como machista o asqueroso: "Animal, machista, neandertal", "Das asco", "Por tíos así va el país como va", "Es denigrante", "Como puede ser que esto se permita en televisión", "Cuando salgas te vas a llevar unos cuantos tortazos", "Eres escoria" o "No se puede ser más rastrero que tú Antonio Tejado". ¿Que si ha tomado alguna medida el programa? Sí, la misma que con Kiko Rivera. Nada de nada. ¿Estamos a un insultante trato de favor? Ya os digo yo que sí.

Este señor me produze asco. Antonio mirando por el espejo las partes íntimas de MJ. Otro Suso. #GHDÚO8F pic.twitter.com/lhkS9haeC7 — ELEGIDA DE DIØS (@ElegidaDeDiosGH) 8 de febrero de 2019

Utiliza un espejo para ver la ropa interior de una compañera (y se ríen).Esto está pasando en uno de los programas más vistos de la televisión en España. Qué gran ejemplo daría @ghoficial expulsando a Antonio Tejado. https://t.co/9kSgbmZ29l pic.twitter.com/9aOGh8IBd5 — Mamen Hidalgo (@Mamen_Hidalgo) 9 de febrero de 2019

Nominados: Fortu, Yoli y Raquel

