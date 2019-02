Ylenia, la feminazi, humilla a la "mala mujer" de María Jesús en GH DÚO

Gran Hermano DÚO es mágico porque en él ocurren las cosas más insólitas del mundo, las almas que habitan la casa de Guadalix son oro molido. De lo mejorcito de cada hogar; el pringado enamorao hasta las trancas, el díscolo al que las mujeres vuelven loco, la exmiss que padece personalidad múltiple y -aquí viene lo bueno, presten atención- la abanderada del feminismo. Más correcto: la feminazi. Señores, con ustedes, Ylenia Padilla (30). Sí, sí, la que susurra el tiki tiki a los hombres, la de Gandía Shore, la del pelo amarillo pollo y las extensiones kilométricas, la ilustrada, la de los cinco másteres y tres carreras. Vamos, el ejemplo hecho mujer.

Leerán, sin problema, mi fina ironía, pero es que ando calentito con este tema. Yo, que pensaba que este jueves en la gala de GH DÚO iba a volver a hablar de Julio Ruz (36) y su acoso, va Ylenia y me cambia los esquemas. Me ha puesto de los nervios, casi pego un respingo del sofá y me como la pantalla de la indignación. Agárrense: ella recriminándole a María Jesús Ruiz (35) su actitud como mujer para con los hombres. La doctora honoris causa riñendo a la "mala mujer" de María Jesús porque se deja manosear por Antonio Tejado (32) en la casa. Como lo leen; Ylenia echándole la chapa a la de Jaén porque, jolín, tía, con todo lo que las mujeres hemos luchado.

María Jesús, destrozada por las críticas. Mediaset

¿Que no se lo creen? Aquí tienen su discurso feminista, no pierdan detalle: "Yo quiero que se vaya María Jesús porque mujeres como ella nos restan por todos lados a las demás". No contenta con soltar semejante perla, la eminencia se corona con lo que sigue: "Estamos viviendo un momento de lucha muy serio y ella es el peor ejemplo para la sociedad". No me digan que no hay que tenerlos cuadraos para que ella, ELLA, ELLA, subraye precisamente ese defecto en otra mujer. Como que hay Dios que este jueves he entendido a mis 28 años la expresión de Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro. La tía se marca su speech, se atusa el pelo, saca morro y a otra cosa, mariposa. ¿Autocrítica? Yo, toda.

Hay que decir que este aquelarre de brujas lo ha encabezado Ylenia junto a Sofía Suescun, otra excelencia de las letras y los amores de un verano. Las dos, pico y pala, han machacado sin miramiento a la pobre de María Jesús que, para mi alegría, se ha quedado en la casa y ha expulsado a Sofía de Guadalix. ¡Ja! La reina de los realities, como la bautizaron, ya no cuenta con el apoyo de su público. Lo entiendo perfectamente: el acoso y derribo que se ha gastado con la ex de Julio Ruz le ha pasado factura y, de hecho, a mitad de la noche ha habido un vuelco en los votos. Ylenia y Sofía, ¡tontas, habéis hecho buena a María Jesús y la habéis salvado! Hijas mías, tenéis el culo pelao de hacer televisión y no os sabéis las reglas básicas del juego.

Ylenia juzgando la vida y el concurso de María Jesús por que según ella no es ejemplo de nada. La que no das ejemplo d nada eres tu, tanto feminismo y no aceptas que una mujer se libre y feliz. Añadiendo la mierda de concurso que estás haciendo! #GHDÚOGala6 — Xente (@Xente_Moreno) 7 de febrero de 2019

Yleni critica a MJ por el momento de lucha de la mujer diciendo que es un mal ejemplo. Se apoya esa lucha criticando a otra mujer Ylenia? La coherencia no es tu fuerte #GHDÚOGala6 — Mangurriana (@mangurriano) 7 de febrero de 2019

Sofia y ylenia ridiculo lo que han hecho. #GHDÚOGala6 — Rubi (@callmerubi_) 7 de febrero de 2019

¿Pero como se atreve Ylenia a criticar a MJ si ella estuvo haciendo lo mismo con Fede?#GHDÚO7F#GHDÚOGala6 — ALGODÓN DE AZÚCAR 🍭 (@MrRobertoBL) 7 de febrero de 2019

Total, que la situación ha dejado a la Ruiz hecha un guiñapo y, rota en lágrimas, se ha sincerado con el Súper. En concreto, ha descargado contra su archienemiga Sofía: "Ese despotismo, esa maldad. Yo no he hecho daño a nadie, no soy de criticar, pero son unas depredadoras. Yo me siento feliz y liberada y vivo sin hacer daño a nadie. He tenido mala suerte con los hombres, pero soy alguien normal". Suscribo cada una de las palabras de María Jesús. Ojo, sigo pensando que no es trigo limpio, pero es verdad que no la veo con -o con tantos- gatitos en la barriga como a Suescun. Dentro de su caos, es una tía sensata que no se merecía el linchamiento y, mucho menos, discursos feministas que daban risa de los patéticos que han resultado.

Tejado tocándole el trasero a María Jesús. Mediaset

Por cierto, un rengloncito a la historia de amor de Tejado y María Jesús. Andan por la casa dándose arrumacos, carantoñas, miradas cargadas de sobreentendidos y declaraciones a un paso del altar. Eso sí, nada de relación seria, ahí solo hay buen rollo canalla. Tal cual. "Tenemos un buen rollo canalla muy divertido. Ojalá vengan mil como estos", ha declarado Tejado. Él, está como un pavo por la casa; más ufano y machista que nunca: "Qué guapa está mi nena hoy"; "Mira cómo está mi parienta". Palmetazo en el culo por aquí, pellizquito por allá. Entre tanto, María Jesús sonríe: "Es una tontería y nos reímos". Ay, qué bonito es el amor. Bueno, lo que sea eso que tienen.

Lo de Antonio tejado y María Jesús esta siendo un algo así...#GHDÚOGala6 pic.twitter.com/SF2Bzd2o8h — RepeinadoPermanente (@UnCalvoConPeine) 7 de febrero de 2019

Este video de mj defendiendo su relación con tejado, de pobrecita la marichús, dan ganas de apagar la tv #GHDuoGala6 — Josh 🦆💫 (@JoshEmoji) 7 de febrero de 2019

Recordemos que MJ ya uso la estrategia de liarse con un tío en La Granja, para quedarse más tiempo. Falsa! A la calle #GHDÚOGALA6 — ➪ Mike 💫 (@maykycs) 7 de febrero de 2019

ES QUE ES UN SOBON ASQUEROSO Y LA OTRA ENCANTADA CON TAL DE QUEDARTE #GHDUOGala6 — ya me jodería (@Indesciifrable) 7 de febrero de 2019

La carpeta falsa de MJ y Antonio me dijo da un asco#GHDÚOGala6 pic.twitter.com/pgHrBQLzOn — Tulyyy (@Curlyfeel) 7 de febrero de 2019

Bronca entre Antonio e Ylenia y la ruina económica de Kiko Rivera

Antonio Tejado durante la bronca con Ylenia. Mediaset

No abandonamos el mundo Ylenia porque esta vez, también, es protagonista. A colación de su guerra con María Jesús, la reina del tiki tiki ha querido escupir su bilis también contra Antonio Tejado. Hete aquí, Ylenia en acción: "Has arrimado cebolleta"; "Prostituyes los sentimientos de las personas"; "Eres experto en abandonar realities"; "Lo único que haces es joderle la vida a tus novias"; "Eres famoso por ser sobrino de María del Monte (56)". Vamos, un lindo traje de madera al que Tejado ha respondido como ha podido. Eso sí, Ylenia es un volcán que, al rato, se para y pide disculpas: "Pido perdón, todo lo hice por defender a Sofía".

Oye, más allá de todo esto -e incluso de la nueva bronca de Alejandro Albalá y Sofía, estaban tardando- me ha llamado la atención la actitud de Kiko Rivera (34) y su mujer Irene Rosales. Ahí los tienen, casi en la sombra, sin meter mucho el pie en el fango y, de vez en cuando, sueltan bombazos para seguir manteniéndose en el reality. Son listos y conocen los tiempos muy bien. Este jueves, el hijo de Isabel Pantoja (62) se ha sincerado sobre la ruina económica que padeció por culpa de su adicción a las drogas: "Malgasté el dinero que mi madre necesitaba cuando estaba donde estaba. Ahora lo valoro todo mucho más. Gracias a Dios he tenido la ayuda de buenos amigos, de mi madre y de mi hermana".

Irene, por su parte, ha rematado: "Esto para nosotros ha sido como un ángel caído del cielo. Cuando se inventaron un GH por parejas yo no me lo pensé porque lo estábamos pasando bastante mal económicamente desde el problema de Kiko. No teníamos ni para pagar el alquiler". Admirable, chicos. ¿Algo más que contarnos? Pregunto, ¿eh?

Expulsada: Sofía Suescun

