Julio y su peligrosa actitud con María Jesús en GH DÚO: no es amor, es obsesión

Este jueves, frente a Gran Hermano DÚO, he llegado a la conclusión de que el amor es una droga; sabes que es malo, pero lo necesitas. Que se lo pregunten a María Jesús Ruiz (35) y Julio Ruz (36), que tienen ahí montado un circo de varias pistas que, quien lo comprenda, que me escriba un privado. Empecemos un poco por la actualidad: se ha salvado de la expulsión María Jesús y, por tanto, ha abandonado la casa Candela, la ex de Antonio Tejado (32), que parecía estar deseando beberse la libertad a grandes tragos. A mí esa chiquilla y Tejado no me emocionan nada, no me llegan. Sin embargo, María Jesús y Julio tienen un poder hipnótico que me deja embobao mirando la tele.

Son como esas películas malas de los domingos en Antena 3; que sabes quién es el malo y cuál es la rubia que va a morir, pero, aún así, caes. Eso sí, ojito que este jueves me he dado cuenta de que la actitud de Julio está rayando cosas un tanto delicadas. Lo que hasta el momento me parecía un hombretón bebiendo los vientos por la exmodelo, ahora me preocupa. Y me asusta. No me gusta la imagen que está dando Ruz y, sobre todo, la que está consintiendo María Jesús. La gota que ha colmado el vaso -ya colmadísimo de entrada- ha sido cuando la de Jaén ha escrito un blog en el que ha felicitado al padre de su hija Alba, José María Gil Salgado (66), por su cumpleaños. Ahí ha salido la vena fisgona, pelín patética y un tanto obsesiva de Julio, que ha husmeado en el ordenador y se ha coscado de todo.

Aquí me mojo: No, no, no. Hay límites que no se pueden pasar y el amor, querido, no lo soporta todo. Lo tuyo, será otra cosa. El caso es que la misiva online ha sentado fatal a Julio y ha liado una gorda: "La gente no cambia y tú eres muy previsible. El imbécil soy yo, he visto lo que has escrito y no me ha gustado. Lames el culo de personas que te hacen daño y me lo hacen a mí. ¡Traidora! Al que haces la pelota quiere que te echen". Ante este rapapolvo, ella se ha limitado a decir: "Mi privacidad es mía. Déjame en paz y no me sigas". Mira que María Jesús tiene cosas reprochables -una jartá-, pero ahí estoy con ella. Julio, cegado, la ha perseguido de forma obsesiva por toda la casa.

Del hombretón achuchable al celoso obsesivo, en dos minutos. La escena más fuerte, peligrosa y preocupante ha tenido lugar en la lavandería, cuando Julio ha arrinconado en la pared a María Jesús y ha parecido que la agarraba fuertemente del brazo. En ese momento, Antonio Tejado y los demás compañeros han acudido en desbandada a 'salvar' a María Jesús. "Es un pesado que me sigue, pero no me ha agarrado ni cogido ni me ha hecho nada violento", ha explicado la andaluza. Las redes se han puesto al rojo vivo, pero también se han dividido: hay quien entiende que aquello se ha sacado de contexto y otros aplauden el No es No de María Jesús. La cuestión es que Julio ha quedado muy tocado este jueves: su imagen se ha reducido a un señor obsesionado y tremendamente enamorado. Pero, ¿qué es el amor? ¿Una obsesión?

María Jesús tampoco lo ha pasado nada bien con el retrato de Julio. La pobre, que es un tiovivo de emociones andante, se ha sincerado al borde de las lágrimas: "Acepto que lo que ha pasado es un ataque de celos. Él no se da cuenta de que no es no. Me mira con ojos de deseo y yo no puedo dárselo. No estoy enamorada de él". Más claro, imposible, ¿verdad? Pues Julito dice que sí que están rabiosamente enamorados y que únicamente no podrán estar juntos toda la vida porque el entorno de ella no lo permitirá. Esto me recuerda a la canción versionada de Camas Vacías de María Jiménez (68). Él entonaría Ni yo mato por celos, ni tú mueres por mí; y ella Antes de que me quieras como se quiere a un gato, me largo con cualquiera que se parezca a ti.

Así las cosas, Julio continúa teniendo a su María Jesús en la casa. "Pero, no me tienes que querer. Soy mala mujer para ti", ha prevenido ella. Ah, que se me olvidaba, la Ruiz se ha confesado con el presentador: "Julio se vuelve loco conmigo. Me dice que le gusta mi olor y mi sudor". No pienso decir nada. Me niego.

El machismo de Tejado y el enganchón de Kiko y Fortu

Más allá del culebrón de estos dos seres, este jueves se han descubierto más cosas. Por ejemplo, que sí; que Tejado, el sobrino de María del Monte (56), es un analfabeto emocional que ve en la mujer un peligro. Es a la única conclusión a la que llego cuando lo veo preguntarle a Candela que, si sale expulsada -como ha sido el caso-, adónde irá, a un hotel o de jolgorio por ahí. Me ha dado repulsión y también bastante miedo. Encima, luego el menda se permite enfadarse porque Candela deje caer que su miembro viril es más bien normalito, nada sobresaliente. Tejado, vete a tu casa ya, no me gustas. Alguien debería aconsejarte bien. Haznos un favor y abandona ya. Por cierto, menudo traje de madera te ha hecho Candela desde plató: ha dicho que eres un enfermo del sexo y que se cree que hayas tenido algo con un hombre. Y lo que te rondaré, morena.

El que no debe abandonar nunca -sobre todo, por el bien de la audiencia- es Kiko Rivera (34). Negaré siempre haber escrito esto: cada día me gusta más. Este jueves ha puesto en su sitio a Fortu y a su mujer Yoli. Ellos opinan que el hijo de Isabel Pantoja (62) e Irene Rosales tienen trato de favor en la casa por el simple hecho de haber podido felicitar a su hija, que cumplía un año. "Mi hija también ha cumplido 29 y no me han dado ese permiso, aquí hijos tenemos todos. Se está tocando los cojones y es el favorito", ha venido a decir Yoli.

Claro está, Kiko ha explotado, y con razón: "Yo soy uno más aquí. A mi madre no la toca nadie y menos el rockero de los cojones". Han terminado enemistados y con Fortu asegurando que el resto de compañeros se alían con Kiko porque le tienen miedo. ¿No será, Fortu, que estás montando gresca porque Jorge Javier Vázquez (48) te dijo que eres un mueble? Pregunto, ¿eh?

