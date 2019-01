La familia de María Jesús Ruiz quiere su expulsión de 'GH DÚO': sabemos la razón

María Jesús Ruiz (35 años) y Julio Ruz (36) están dando mucho de qué hablar en Gran Hermano DÚO. La expareja entró en la casa de Guadalix del mismo modo que finiquitaron su relación sentimental: con las espadas en alto. La exmiss se ha hartado de espetarle al empresario que es "una mala persona" y que ha vivido de ella. Incendiarias acusaciones que, de un tiempo a esta parte, han dado un sorprendente giro y se han tornado en un cariñoso acercamiento en el que ambos han acabado llorando y recordando los buenos tiempos.

En esas, se han prometido la paz para siempre. Sin embargo, según ha podido conocer JALEOS, esta buena sintonía reinante ha "preocupado" a la familia de María Jesús. Es más, dados los dulces acontecimientos que se viven en Guadalix, "están deseando verla fuera de la casa para que no cometa ningún error". El entorno de la exmodelo considera que la de Jaén está cayendo "en las redes" de Julio, algo que no le conviene. "Su madre no lo soporta y accedió a que María Jesús entrará con la condición de que no se acercara a Julio", se desliza.

María Jesús y Julio. Gtres

En medio de ese disgusto, este medio ha podido conocer que se ha "afianzado" otro acercamiento: el de la madre de la concursante y el empresario José MaríaGil Salgado (66). Más allá del entendimiento normal entre los que fueran suegra y yerno por la hija en común de María Jesús y Silgado, se remarca que entre ellos "existe un desahogo": "Hablan casi todos los días y para ella es el yerno que su hija debería recuperar". Un consejo de madre que la exmiss escuchó antes de entrar en Guadalix. Tanto, que entró con una determinación: "Volver con Gil Silgado a su salida de la casa". Por estas razones, el entorno de la andaluza se encuentra contrariado.

El pasado de Julio Ruz que juega en su contra

Cabe la posibilidad de que la familia de María Jesús, entre otras razones, no vea con buenos ojos a Julio Ruz por su controvertido pasado. Y es que, tal y como desveló hace unos días JALEOS, la principal fuente de ingresos de Julio tiene nombre de mujer y es su tía, Valvanera Ruz. Sin duda, una de las personas que mejor conoce al empresario desde que era un niño. "Ella es la encargada de darle todo el dinero que necesita, tanto para los negocios que ha tenido como para lo que quiera", se deslizaba entonces.

Según esta opinión, Ruz supo hacer malabares con el dinero. Además de bares y empresas relacionadas con la hostelería, fundó un hotel rural hace poco más de tres años. El negocio tuvo que cerrarse a los pocos meses, ya que según cuentan a este periódico "no pagaba a Hacienda y debe mucho dinero a todos los trabajadores". Unas intentonas que no harían más que reforzar la teoría de María Jesús en Guadalix, quien defendió que su expareja no tenía empresas y que fue ella quien le dio trabajo gracias a su agenda televisiva.

Si bien es cierto que a finales del pasado verano la exmodelo anunciaba la boda con el Ruz, terminó por cambiar de opinión en cuestión de semanas, quedando los planes rotos. "Yo quiero mucho a Julio, pero, lamentablemente, hay un problema: mi familia y él no tiene buena relación. Todo esto ha traído consigo una serie de discusiones que, sumadas a los problemas normales en una relación, hacen imposible la convivencia", confesó María Jesús en una entrevista.

