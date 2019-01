Las razones por las que Candela se ha ganado la expulsión de 'GH DÚO'

Se anunciaba este jueves en la gala de Gran Hermano DÚO a bombo y platillo: la expulsión se debatía entre dos pesos pesados de la edición, Candela Acevedo y María Jesús Ruiz (35). Después de que el pasado martes se salvaran de la nominación Ylenia Padilla (30) y Raquel, el veredicto se cernía sobre ellas. Una u otra debían decir adiós. Después de una noche de infarto, ha sido la expareja de Antonio Tejado (33) la que ha abandonado la casa de Guadalix. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de esta decisión de la audiencia? ¿Se merecía la sevillana hacer la maleta?

Lo cierto es que Candela se ha descubierto como una de las estrellas; ha sabido relacionarse con sus compañeros de programa de una forma activa, aportando opinión y cariño y sin convertirse en lo que se ha decretado en Guadalix como un mueble -esa persona que no genera polémica ni aporta vídeos-. Sin embargo, su volcánica y tóxica relación -confesado por ella misma- con el sobrino de María del Monte (56), Antonio Tejado, le ha pasado demasiada factura.

Candela y Tejado. Gtres

Desde que comenzó el programa, sus compañeros, y las redes sociales, se han mostrado muy críticos con ella y no han dudado en hacerle ver que la "tiránica relación" que libraba con Tejado iba a amargarle el concurso. Incluso, él mismo se lo hizo ver: "Nos conviene llevarnos bien". No lo han conseguido. Ya el martes pasado el resto de compañeros reconocían ante Jorge Javier Vázquez (48) que esas continuas peleas y enfrentamientos verbales entre Candela y Tejado estaban "cansándoles" cada vez más. Un hartazgo que, visto el porcentaje de votos, se ha hecho extensible a la audiencia. Además, en las últimas horas la popularidad de Candela no ha vivido sus mejores horas tras una fuerte riña con Ylenia, la primera en dar un golpetazo en la mesa con la gresca sin parangón de Tejado y Acevedo.

Así han ocurrido las cosas. Ylenia, cansada de la situación, ha explotado contra su compañera: "Nos tenéis mareados ya en las tres semanas que llevamos aquí". Llevándose las manos a la cabeza de la pura saturación, ha rematado: "Ahora te quiero, ahora te odio, ahora me pica él, ahora me pico yo… Estamos aquí comiendo y vuelven con su movida otra vez. ¡Qué pesadilla, colega!". Un sentimiento que, no cabe duda, le ha valido la expulsión de la casa a la sevillana. Así, como bien publican las redes, comienza una nueva era para su expareja Antonio, el cual ha reconocido -aunque con la boca pequeña- que le vendrá bien liberarse del flujo de Candela.

Ambos entraron en la casa con demasiados asuntos pendientes y con sus respectivas familias más enemistadas que nunca. Es un hecho que las partes no se pueden ni ver -como demostraron en Sábado Deluxe-, algo que enrarece aún más una reconciliación que no tiene visos de rematarse. La madre de Tejado no siente reparos en asegurar que Candela entró en la casa con un papel bien aprendido y que en cuanto saliese de Guadalix iba a dibujar un retrato agresivo y poco favorecedor de su hijo. Mientras tanto, la versión de la otra parte la dio la propia Candela en su curva de la vida al asegurar que "nadie de su familia" aceptó nunca a Tejado y que, de hecho, su hermana "no puede ni verlo".

¿Quién es Candela?

La expareja durante uno de los programas de 'GH DÚO'. Mediaset

Candela y Antonio comenzaron su relación sentimental hace casi tres años, apenas cinco meses después de que el sobrino de Del Monte rompiera con su exmujer, Alba Muñoz. Ambos se conocieron gracias a la hermana de Acevedo, quien era profesora de una de las hijas del colaborador de Sálvame. Desde entonces, Candela y Tejado han tenido sus idas y venidas, sobre todo, porque más de una vez se ha hablado de posibles infidelidades por parte de él; de hecho, en 2018 protagonizaron una ruptura sonada durante la primavera.

Candela, que es enfermera y técnica en nutrición, siempre se ha mantenido en un segundo plano y nunca ha querido entrar en la dinámica del mundo del corazón hasta que accedió a entrar en la casa de Guadalix. Sin embargo, esta edición del reality no ha sido su primera incursión en la televisión; el pasado verano sí que entró alguna que otra vez en Sálvame, anunciando que tenía "20.000 bombazos" sobre el que había sido su pareja. ¿Tendrán razón esas voces que dicen que tras GH DÚO Candela comenzará su desfile por los platós? Tiempo al tiempo.

