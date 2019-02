Sandra Barneda y Nagore Robles acallan los rumores de ruptura con una romántica foto

Sandra Barneda (43 años) y su pareja, la televisiva Nagore Robles (36), están mejor que nunca. La presentadora ha querido dedicar un tierno mensaje a su novia en su perfil de Instagram, donde ha compartido una foto de ambas de lo más romántica. Con un look deportivo y casual, la pareja ha disfrutado de una jornada de campo, naturaleza y sol y han querido inmortalizar este momento.

Sandra Barneda y Nagore Robles acallan los rumores de ruptura JALEOS

Aprovechando el 36 cumpleaños de Nagore, Sandra ha publicado una preciosa instantánea de ambas para declararle todo su amor a su pareja. "Y por muchos más... Happy todo for you and you!", han sido las palabras de la catalana a la de Basauri. Esta felicitación llega después de unos meses complicados en los que su relación ha estado en entredicho.

Fue a finales del mes de enero cuando la revista Lecturas hablaba de una primera crisis entre Sandra Barneda y Nagore Robles. La pareja, según la publicación, habría atravesado un profundo bache en su relación, por lo que habrían decidido que lo mejor era que cada una viviera en su casa, para así tener más espacio.

A todo esto se suma la pedida de mano fallida de Nagore Robles pues Sandra no acababa aceptar el compromiso: "Yo se lo he pedido pero todavía estoy esperando la respuesta, es que ella todo se lo tiene que pensar. Cuando estás tan bien... Quizás pase algún día, tampoco es algo que sea una prioridad, estamos muy bien, tenemos trabajo, salud y una gente estupenda que nos echa un cable siempre además de proyectos súper bonitos", comentaba Robles, entre risas y restándole importancia a quienes se preocupan por su posible boda.

Sandra Barneda y Nagore Robles comenzaron una relación en la primavera del año 2016. En este tiempo, la pareja se ha mostrado siempre muy discreta aunque Robles no ha titubeado en declarar su amor en más de una ocasión a la periodista. En una entrevista reciente en el programa Viva la vida, la colaboradora se abrió y habló de sus sentimientos por Barneda sin tapujos: "Estoy completamente enamorada de esta mujer".

La asesora del amor de Mujeres y Hombres y Viceversa, además, confesó sobre su compañera sentimental que "nunca he tenido tantas ganas de ir a trabajar, ya fuera domingo, martes, miércoles... Al principio estábamos las dos atemorizadas". Si bien es cierto, más allá de idas y venidas, lo que está claro es que el amor sigue existiendo en esta pareja televisiva tan querida por el público.

