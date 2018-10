Nagore, sobre el inicio de su relación con Sandra Barneda: "Estábamos atemorizadas"

Nagore Robles (35 años) ha concedido su entrevista más sincera a Toñi Moreno (45) en el programa Viva la Vida. La que fue concursante de Gran Hermano 11 se ha dejado desnudar en el espacio para hablar sobre su relación con Sandra Barneda (42) y su trayectoria profesional. Una charla de lo más sentimental en la que mostró una faceta de Nagore que no suele enseñar.

La colaboradora se ha abierto y ha hablado de sus sentimientos hacia Sandra sin tapujos: "Estoy completamente enamorada de esta mujer", ha expresado Robles. La asesora del amor de Mujeres y Hombres y Viceversa, además, ha confesado sobre su compañera sentimental que "nunca he tenido tantas ganas de ir a trabajar, ya fuera domingo, martes, miércoles... Al principio estábamos las dos atemorizadas".

Ha puntualizado que "no es nada fácil trabajar con tu pareja y menos si es de forma pública, teniendo en cuenta que es mi jefa". Aunque para ella a veces es difícil separar lo personal de lo profesional, la tertuliana se ha descrito como una persona trabajadora en los platós, al igual que su chica.

La relación va viendo en popa, aún con sus más y sus menos, siempre ha triunfado el amor. Nagore tuvo también oportunidad de hablar sobre el tema de la maternidad: "Se me caen las babas con los niños, pero de los demás. Es tal responsabilidad que hay que pensarlo mucho".

A los pocos minutos de comenzar la tertulia con Moreno, la colaboradora de televisión se emocionaba tras ver un vídeo recopilatorio de su vida en la pequeña pantalla: "No me pasa nada concreto. Tengo el día sensible. Veo estas imágenes y han pasado muchas cosas en estos nueve años que llevo en televisión", ha expresado entre lágrimas.

Nagore ha confesado que es una mujer muy sensible pese al papel de mujer dura y sin sentimientos que se ve en televisión: "Tengo que decir que me pongo muy nerviosa en los platós. La gente no lo sabe pero yo tengo pánico escénico. Lo que pasa es que soy muy rápida, muy payasa y enseguida tiro de una broma o de lo que sea".

Sobre esa imagen también ha comentado cómo en un principio temía que su familia la criticara por ser tan dura en televisión: "A veces tenía miedo de ver lo que pensaba mi padre tras soltar algún comentario. Pero mis padres y mi familia están muy orgullosos de mí. Soy muy brutal pero muy honesta".

