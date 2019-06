'Supervivientes': Fabio sufre la picadura de una abeja en la lengua

Fabio Colloricchio (29 años) ha sufrido uno de los accidentes más sorprendentes de esta edición de Supervivientes 2019 -y de la mayoría de las ediciones del reality-. Nada más levantarse por la mañana y beber un vaso de agua, el concursante se dio cuenta de que en el interior del vaso había algo más que agua.

Una abeja estaba dentro del recipiente que utilizó para hidratarse, con la mala suerte de que le picó en la lengua. Unas imágenes que han sorprendido a los espectadores, ya que, a priori, parecía surrealista que algo así pasase, pero lo cierto es que la cara de dolor del concursante hablaba por sí sola.

Fabio en la palapa de Honduras. Mediaset

Tras el susto, en el plató, la hermana de Violeta Mangriñán (24) no dudó en mostrar toda su preocupación por el concursante y, además, desveló un dato del que nadie se había dado cuenta, y es que después de ver cómo Fabio sufría la picadura de la abeja, se besa un collar que tiene puesto, amuleto que le regaló Violeta en el concurso y que no se ha quitado desde que esta partió para España por sus problemas en la vesícula.

Parece ser que esta semana ha estado protagonizada por los accidentes que han tenido la mayoría de los concursantes. Cabe recordar que el jueves pasado, a Fabio y Albert se les salió el hombro durante la prueba y Colate Vallejo-Nágera (47) tuvo que ser ingresado de forma inmediata por haberse fracturado la clavícula. A esto se le suma el incidente que tuvo el novio de Violeta al beber un baso de agua con una abeja dentro que le terminó picando en la lengua.

Violeta, fuera de Honduras

Violeta Mangriñán siendo evacuada de 'Supervivientes'.

Hay que decir que no están siendo buenos días para el argentino, ya que a este incidente se une el abandono forzada por salud de Violeta, con la que, tras varias idas y vueltas, parece que ha asentado una bonita relación sentimental. No obstante, esta historia de amor encontró una fisura cuando la semana pasada se le anunció a Mangriñán que debía decir adiós al concurso para ser atendida en España tras unos problema en la vesícula.

"He aterrizado, he ido al hospital y me han dicho que en principio el domingo no puedo ir a El Debate, estaba flipando un poco. Me ha dicho que ni de coña, ni pensarlo. He hablado con el cirujano y me ha dicho que si todo va bien, pues el jueves ojalá sí. La cosa tiene que ir mejorando un poco, ahora mismo está inflamado y un poco infectado pero, si no pasa nada, me la quitan en unos meses y si la cosa va mal me la tienen que quitar de urgencia, que espero que no sea así", confesaba la exconcursante de Supervivientes a su llegada a España. Lo cierto es que ya lo dijo ella desde Honduras, quiere solucionar el problema que tiene porque quiere volver a esta edición o, por el contrario, participar como concursante de pleno derecho en la del año que viene.

