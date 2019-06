El último vídeo de José Antonio Reyes con su hija pequeña tres días antes de morir

Noelia López (33 años), la viuda de José Antonio Reyes, ha publicado un emotivo recuerdo de su marido y su hija en las redes sociales. La jiennense, que apenas se ha pronunciado desde que el padre de sus dos pequeñas encontrase la muerte el pasado 1 de junio en un accidente de tráfico en Sevilla, ha posteado un vídeo de Reyes y su hija menor, Triana (2), en los stories de su cuenta personal de Instagram.

En él, ambos aparecen disfrutando de un día de playa el 28 de mayo de 2019, justo tres días antes de que el deportista falleciera. Junto al pequeño clip de vídeo, Noelia ha escrito un texto que no deja lugar a dudas: "Lo que daría yo...".

José Antonio Reyes y su hija pequeña en la playa. Instagram

La joven, que comenzó su relación con el futbolista en 2011, aún se encuentra asimilando la noticia de la desaparición de su marido, con quien habría cumplido dos años de matrimonio el pasado 17 de junio. En estos 23 días, tan solo ha roto su silencio en dos ocasiones: la primera, para despedirse de él con un vídeo familiar. Junto a la imagen en movimiento, el desgarrador mensaje de una mujer rota de dolor: "Amor de mi vida, no puedo soportar este dolor, qué solitas nos dejas. Te llevas mis ganas de vivir. Hoy tengo que despedirme de ti, pero no tengo fuerzas, te diré un hasta pronto porque tú y yo estaremos eternamente juntos. Espérame mi vida, volveremos a ser una familia donde estés. Ese día llegabas de un largo viaje y llegaste con quienes te daban vida, esa vida que ayer se nos fue. Ayúdame, gordito, porque no imagino la vida sin ti. Ayúdame a criar a nuestras hijas. Dame fuerzas, esas que no tengo. Te amo y te amaré por siempre, papi", escribía la andaluza.

La segunda vez que Noelia se desahogaba con sus más de 75.000 seguidores fue precisamente para recordar el que ella cree "el día más feliz de su vida": su boda con el padre de sus hijas. Fue el pasado 17 de junio cuando publicó una instantánea en blanco y negro junto a su marido, el hijo de éste fruto de una relación anterior, José Antonio Jr (11), y las dos hijas que tiene con el que fuera delantero del Extremadura UD, Noelia (5) y Triana.

Noelia López recuerda el día de su boda con José Antonio Reyes. Instagram

Superado el 17 de junio, un día que según desvelaron a JALEOS fuentes cercanas a la joven "Noelia quería eliminar de su calendario", se aproximan nuevos momentos de inestabilidad emocional para ella. El próximo 5 de julio, Noelia Reyes López, su primogénita, soplará las velas de su sexto cumpleaños. Un momento en el que sin lugar a dudas notará más que nunca, por ella y por sus dos pequeñas, la ausencia de su primer gran amor: José Antonio Reyes.

[Más información: Noelia López, la viuda de Reyes: la mujer que abandonó todo por amor]