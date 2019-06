Los dos grandes apoyos de Noelia López, la viuda de Reyes, en su momento más duro

Noelia López Muñoz se encuentra aún asimilando la fatal jugada que el destino le tenía preparada. Era el pasado sábado 1 de junio cuando su marido y padre de sus dos hijas, el jugador de fútbol José Antonio Reyes, fallecía de forma trágica en un accidente de tráfico en una carretera próxima a la localidad sevillana de Utrera.

"Está destrozada, muertecita", desvelan a JALEOS fuentes cercanas a la joven. Son estas mismas fuentes las que apuntan a este periódico que Noelia López se encuentra en estos días recibiendo puntuales y muy concretas visitas en su casa, el chalé donde vivía con Reyes y sus dos hijas, Noelia y Triana. Sí que hay dos personas que no han querido dejar sola en ningún momento a Noelia, sus grandes apoyos en su batalla más dura: sus padres.

Antonio López, Juana Muñoz y Noelia López.

Antonio López y Juana Muñoz, los progenitores de la jiennense, se desplazaron este sábado de forma urgente desde Jaén hasta Utrera para estar junto a su hija. Desde entonces, se encuentran instalados en el hogar familiar que Noelia compartía con su marido, José Antonio Reyes. "Sus padres son sus grandes apoyos. Además, esa familia... Una pena... También perdió a un hijo hace unos cuantos años, y ahora a su yerno", declaran.

Efectivamente, no es la primera vez que la familia López Muñoz planta cara al infortunio. En noviembre del año 2015, Antonio, Juana y Noelia daban su último adiós a Tony, el hijo pequeño del clan, que moría con 25 años tras sufrir una grave enfermedad que en pocos meses acabó con su vida. Fue precisamente a raíz del repentino fallecimiento de Tony cuando Reyes regaló a su esposa una cadena y un colgante con el nombre de los cuatro miembros de su familia: Antonio, Juana, Noelia y Tony.

El recuerdo del joven, graduado en Ingeniería de Caminos por la Universidad de Granada, no solo permanece en el corazón de los López Muñoz sino que también vive en las diferentes redes sociales de su hermana o de su madre. "Te espero cuando miremos al cielo de noche: Tú allá, yo aquí. Siempre estarás en mi corazón hermano. TE QUIERO", reza en la biografía de Instagram de Noelia López. Por su parte, su madre también recoge unas emotivas palabras sobre su hijo pequeño en la misma red social: "aprendiendo a vivir sin ti. Te quiero con toda mi alma".

Personas del círculo próximo a Noelia aclaran a este diario que "la familia está muy unida. Siempre lo ha estado. Reyes le montó a su hermano un negocios de 100 montaditos en Utrera, y es donde se les veía siempre: a él, a su hermano, a Noelia, su mujer, a las niñas, y también a la familia de ella cuando iba al pueblo".

La inesperada muerte del deportista José Antonio Reyes ha dejado destrozada y sin aliento a su esposa, que ahora vuelve a agarrarse a sus pilares más regios: sus padres y sus hijas, siendo ellas dos el recuerdo directo y vital de quien fuera su marido, el gran amor de su vida.

El último adiós de Noelia a Reyes

José Antonio Reyes y su esposa, Noelia López, en una imagen de su Instagram.

Horas después del accidente mortal, Noelia publicaba en su cuenta de Instagram una conmovedora carta dedicada a su marido. "Amor de mi vida, no puedo soportar este dolor, qué solitas nos dejas. Te llevas mis ganas de vivir. Hoy tengo que despedirme de ti, pero no tengo fuerzas, te diré un hasta pronto porque tú y yo estaremos eternamente juntos. Espérame mi vida, volveremos a ser una familia donde estés. Ese día llegabas de un largo viaje y llegaste con quienes te daban vida, esa vida que ayer se nos fue. Ayúdame, gordito, porque no imagino la vida sin ti. Ayúdame a criar a nuestras hijas. Dame fuerzas, esas que no tengo. Te amo y te amaré por siempre, papi".

[Más información: La doble tragedia de Noelia López, la mujer de Reyes: perdió a su hermano pequeño hace 3 años]