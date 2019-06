La sobrecogedora despedida de la mujer de José Antonio Reyes: "Te llevas mis ganas de vivir”

Noelia López, la esposa de José Antonio Reyes, ha compartido una emotiva publicación en la que se despide del futbolista, fallecido este sábado en un accidente de tráfico. Se trata de un vídeo del deportista junto a las dos hijas que tienen en común, donde la joven narra cómo se siente tras esta dura pérdida.

"Amor de mi vida, no puedo soportar este dolor, que solitas nos dejas. Te llevas mis ganas de vivir. Hoy tengo que despedirme de ti, pero no tengo fuerzas, te diré un hasta pronto porque tú y yo estaremos eternamente juntos. Espérame mi vida, volveremos a ser una familia donde estés", ha asegurado Noelia López.

"Ese día llegabas de un largo viaje y llegaste con quienes te daban vida, esa vida que ayer se nos fue. Ayúdame, gordito, porque no imagino la vida sin ti. Ayúdame a criar a nuestras hijas. Dame fuerzas, esas que no tengo", ha explicado la esposa de José Antonio Reyes.

José Antonio Reyes junto a su esposa y sus dos hijas.

Noelia López ha terminado esta tierna publicación asegurando que nunca le olvidará: "Te llevaremos en el pensamiento y vivirás por siempre en nuestros corazones. Nos has dado la mejor vida y nos dejas los mejores recuerdos. En los ojos de Noelia me mirarás, y en la sonrisa de Triana sonreirás conmigo. Te amo y te amaré por siempre, papi", ha escrito.

José Antonio Reyes falleció este sábado a los 35 años de edad en un accidente de tráfico en una carretera entre Utrera, su localidad natal, y Sevilla. Este domingo se ha instalado la capilla ardiente en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilla), y el lunes se celebrará el entierro rodeado de sus amigos y familiares más cercanos.

La muerte del futbolista deja tras de sí una mujer, Noelia López, y tres hijos que lloran su muerte. Hace solo cinco días, su esposa compartía otra tierna publicación en sus redes sociales con motivo de su octavo aniversario: "Donde no pides nada y te dan todo. Ahí es. Y comprendí que cada quien está donde quiere estar y con quien quiere estar. Felices ocho años, mi amor", escribió.

Emotiva carta de su hijo mayor

José Antonio, el hijo mayor del futbolista fruto de una relación anterior con la modelo Ana López, también ha querido despedirse del deportista con unas emotivas palabras a través de sus redes sociales.

"Este es el último momento que hemos pasamos juntos papá... Ese día me dabas consejos como haces siempre, pero hoy te has ido para no volver y es un día muy duro para mí", ha señalado el joven.

José Antonio Reyes junto a su hijo, en una imagen de redes sociales.

"Estuve y estaré siempre muy orgulloso de ti papá, José Antonio Reyes. No pasamos todo el tiempo que quisiéramos juntos pero solo tú y yo sabemos cuánto nos queríamos. Sé que desde el cielo me cuidarás y yo nunca te voy a olvidar. ¡Te quiero papá! Gracias a todos por los mensajes de cariño que estoy recibiendo", ha sentenciado el adolescente.

