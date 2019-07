Mónica Hoyos se queda a las puertas de la final de 'Supervivientes 2019'

La gala de este jueves por la noche quedará siempre en el recuerdo de la historia de Supervivientes y en la memoria de todos los espectadores del programa como una de las mejores. Mónica Hoyos (42 años) y Fabio (29) se jugaban su permanencia en el concurso ya que eran los dos únicos que estaban nominados. Los dos concursantes no han querido irse en ningún momento durante el reality y menos a estas alturas ya que solamente queda una semana de programa. La expareja de Carlos Lozano (56) fue la menos votada por la audiencia y por tanto la que tuvo que abandonar la Palapa con la cabeza baja tras haberse quedado a las puertas de la gran final.

Mónica Hoyos no quiso celebrar su estancia en Honduras durante casi tres meses y prefirió mostrar su frustración y rabia por no haberse salvado de la expulsión. Además, se fue a malas con sus compañeros ya que cuando Jorge Javier Vázquez (48) dijo su nombre, Fabio no dudó en celebrar su salvación bailando y gritando junto con su amiga Mahi (27). Algo que no sentó nada bien a la expulsada ya que lo vio como una falta de respeto hacia ella.

Mónica en su despedida de la Palapa. Mediaset

Jorge Javier Vázquez tuvo que intervenir para que no se produjera una discusión en el último momento de Mónica Hoyos en el concurso y le mandó un mensaje muy sincero: "Trata de disfrutar y de estar feliz por haber llegado hasta aquí, has hecho un concurso muy bueno, no empañes la felicidad de tus compañeros". De esta manera, la expareja de Carlos Lozano se ha quedado completamente fuera de la gran final de Supervivientes 2019 y lo cierto es que ha hecho un concurso muy bueno en el que se ha dejado la piel y se ha conocido a la Mónica más guerrera.

