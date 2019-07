Isabel Pantoja y Chelo García-Cortés: 'Supervivientes' une lo que el pasado rompió

Ya sólo quedan cinco participantes en Supervivientes y esa tensión se deja notar en Cayo Paloma. La final está en juego y, por tanto, las estrategias a la hora de nominar y los premios en liza cobran una dimensión mayor. Aunque, lejos de lo que pudiera esperarse, una de las noticias más destacadas de las últimas horas la han protagonizado dos personas que ya no optan a ganar el concurso.

Isabel Pantoja (62 años) se tuvo que marchar de Honduras por prescripción médica, pero antes de abandonar tierras centroamericanas la tonadillera recibió varias visitas importantes. La primera de ellas corrió a cargo de Chelo García-Cortes (67). La periodista visitó a Pantoja en el hotel, dándose las dos un abrazo con el que parecían zanjarse las rencillas del pasado. Esas sensaciones quedaron corroboradas con la conversación posterior. “Te quiero, no me quería ir sin verte”, comentó García-Cortés, al tiempo que preguntaba a la tonadillera si iba a volver al concurso. “No, me tengo que ir, pero estoy feliz”, respondió la cantante.

A Chelo García-Cortés se la veía exultante. “Me voy muy orgullosa, creo que hemos hecho un gran concurso las dos; me voy con la cabeza muy liberada, Isabel”. Isabel Pantoja también destacó con un punto de orgullo que se había ido superando “día a día”, justo antes de que la periodista dejara un comentario tan rotundo como sincero: “Isabel, ésta era la ocasión de tu vida, porque la gente no sabía realmente quién eres”.

‘Madre’ e ‘hija’

La otra visita que recibió Isabel Pantoja antes de regresar a España fue la de Dakota Tárraga. Sobre este encuentro había muchas menos dudas, dada la excelente relación que han mantenido ambas a lo largo del concurso. “Por enfermedad no tengo más remedio que irme. Hemos llegado muy lejos, yo no lo esperaba”, valoró la tonadillera, un comentario que fue correspondido por la joven: “Para mí has sido como mi madre, me ha encantado conocerte”. El broche lo puso Pantoja con un mensaje muy cariñoso: “Dakota, eres todo corazón, eres una niña fabulosa, tus padres tienen que estar muy orgullosos de ti”.

Ajenos a estas situaciones, los concursantes que aún optan al triunfo siguen en la isla con las miras puestas en la gran final. No se sabe si precisamente por eso, pura estrategia, o por sentimiento real uno de los aspectos más comentados de la gala de este martes fue la reacción de los supervivientes a la marcha de Isabel Pantoja. Por ejemplo, Mónica Hoyos (42) reconoció ante las cámaras, con un punto de emoción que para algunos tertulianos era un poco impostado, que la echaba de menos y que, a pesar de que se hubieran nominado mutuamente, “ella siempre estaba ahí”.

Más allá de estas valoraciones, los juegos de recompensa sirven para que los concursantes dejen, al menos durante un rato, todas las tensiones a un lado. Así, este martes la organización había diseñado una prueba con un premio de lo más apetitoso: degustar una lasaña. Albert (29 años), el pertiguista, fue el primero en lograrlo, seguido del modelo Fabio Colloricchio (29). Eso sí, el premio estaba un tanto condicionado, ya que debían comer sólo durante un minuto y sin la ayuda de las manos. Para los perdedores también hubo migajas, las que tenían en la cara los ganadores. Tuvieron 30 segundos para chupar de sus caras los restos de lasaña, un segundo plato al que no renunciaron ninguno de los concursantes, incluida una Mónica Hoyos que al principio se mostró un poco reacia.

Hablando de Mónica Hoyos, ella ha sido la protagonista del enésimo encontronazo en Cayo Paloma. Al enterarse de ciertos comentarios de Omar Montes, llamó al cantante a capítulo para tener una conversación cara a cara. “No era necesario hacerme sentir mal. Sé que en este concurso no he bailado por donde has querido, me caías bien fuera y teníamos buena relación antes de entrar aquí. Creo que no te caigo mal, sino que te molesto. No vamos a tener que estar como si fuéramos súper amigos”, le espetó la modelo. Estas palabras no parecieron impresionar a Omar, quien se limitó a asegurar que “no soy un bienqueda, no me voy a enfadar con lo que me digas”.

Dicha conversación, lejos de apaciguar los ánimos, los encendió un poco más. Así, poco después Omar reprochó a Fabio que el grupo comenzara a comer sin que él y Albert estuvieran con ellos. Después, a solas, Fabio se justificó con el propio Omar, echando la culpa a Mónica. El cruce de acusaciones acabó con una discusión un tanto acalorada.

Reencuentros

A miles de kilómetros de Honduras, el plató de Telecinco albergó el reencuentro de Dakota, la novena expulsada de esta edición. Su padre estaba esperándola con los brazos abiertos, aunque el primer asunto a gestionar era cómo explicar la ausencia de su pareja, Rubén. Desde los instantes previos, su padre ya dejó claro que él lo gestionaría y que estas cosas “se hablarían en casa”.

“Veía que no me echaban y llegué a pensar que podría ganar Supervivientes; si el público no me expulsaba es porque les caía bien, he sido yo misma, digo lo que pienso, aunque no tenga filtro”, explicó la joven alicantina. Eso sí, no faltó la autocrítica: “Realmente no me he sentido una superviviente, he hecho más bien poco. Para mí se merecen ganar Mai o Fabio; el peor no me parece nadie, todos los que están ahí es por algo”.

Sobre Isabel Pantoja destacó que “me parece una mujer estupenda, me he sentido protegida por ella, me ha tratado muy bien, y eso que yo pensaba que era una prepotente”.