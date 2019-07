Gema López estalla contra Gil-Silgado tras recibir un mensaje amenazante

Gema López (47 años) ha estallado contra José María Gil-Silgado (67) tras la reacción del empresario por una información vertida por la periodista en el programa Sálvame hace unos días. En concreto, Gema anunciaba que le había llegado la noticia, por parte de un amigo de José María Gil Silgado, de que éste, presuntamente, estaba manteniendo conversaciones telefónicas con Sofía Suescun (23) y que además, podrían haber tenido algún encuentro.

Después de esto, la hija de Maite Galdeano (50) hizo unas declaraciones en las que aseguraba que iba a tomar medidas legales contra todo aquel que comentase o asegurase esta información que la vinculaba emocionalmente al ex de María Jesús Ruiz (36). Este jueves en el plató del programa vespertino de Telecinco, ha sido la propia Maite Galdeano la que ha disparado contra Gema, llamándola incluso "boca-pato".

Gema López respondiendo a Maite Galdeano y Gil-Silgado en 'Sálvame'.

Y es que, además de advertir que lo han puesto todo en manos de sus abogados ha confirmado que: "Ya no somos las tontas de hace años cuando entramos en televisión". La colaboradora de televisión por su parte, ha comentado cómo se enteró de todo y además, ha desvelado una conversación que tuvo con Gil-Silgado en el que este le advertía de lo que le iba a pasar.

Este miércoles era el empresario José María Gil-Silgado quien mandaba un mensaje a la tertuliana y ha sido Gema la encargada de desvelarlo. Según López el mensaje decía lo siguiente: "Señorita Gema, ¿cuántos ceros tienes en tu cuenta? Mi respuesta es: '¿Ya estamos amenazando?' Y me dice, es que me ha dicho Sofía que te va a demandar". Tras el intercambio de whatsapp con Gil-Silgado, Gema López ha asegurado que: "Por lo tanto el propio Gil-Silgado corrobora que habla con Sofía y la única preocupación de Gil-Silgado es saber quién era mi fuente". Para terminar de responder a quien fuera pareja de María Jesús Ruiz, López ha comentado: "Ponte al día con los ceros tú, que eres el que los debe, no yo".

Gema López en 'Sálvame'.

El nombre de la ex gran hermana Sofía Suescun ha vuelto de nuevo a la parrilla televisiva no solo por su supuesto contacto con Gil-Silgado sino porque podría estar iniciando un romance con Kiko Jiménez (27), exnovio de Gloria Camila Ortega Mohedano (23). Si bien ninguno de los dos ha confirmado esta relación, la ganadora de Supervivientes 2018 ha confesado que actualmente entre ellos existe una "amistad muy especial".

