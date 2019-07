Chelo García Cortés carga contra María Patiño y Gema López antes de volver a España

Chelo García Cortés (67 años) ha sido, junto a Dakota, la última expulsada de Supervivientes. Quedan muy pocas horas para que la colaboradora regrese a España. Sin embargo, antes de poner punto y final a su concurso, ha hecho unas declaraciones que sobre sus compañeros de Sálvame que no han pasado desapercibidas.

No le ha temblado el pulso a la hora de confesar a los que menos ha echado en falta de su programa: "A los que menos he echado en falta han sido a María Patiño (47) y a Gema López (48)", confesó la periodista con total contundencia: "A los que me han dicho que soy un mueble, a los que me han criticado, que son amigos y que no tendrían valor para venir aquí", concluye haciendo ilusión a sus dos compañeras.

Dos compañeras que han sido sus amigas durante mucho tiempo y que la han apoyado durante estos meses en los que la colaboradora se jugaba su participación en Supervivientes.

Chelo García Cortés hablando sobre sus compañeros de ¡Sálvame'. Telecinco

Esta respuesta tuvo lugar segundos después de que las dos concursantes fuesen recibidas en la cabaña presidencial por Lara Álvarez (33), quien les sometió a varias preguntas cambiando su sinceridad por algunos platos de comida. Chelo confesó que a la compañera de Sálvame que más había echado de menos, era ni más ni menos que Belén Esteban (45), quien la ha defendido a ultranza durante todo el concurso.

"Ahora soy una nueva Chelo, se acabó la de antes", ha confesado la exconcursante, a la que siempre han acusado de "no hablar" y "no mojarse" La gallega está deseando volver a España para ver a Marta Roca, su mujer. Pero lo cierto es que tendrá que dar explicaciones sobre su paso por el concurso, y también sobre las palabras que ha dedicado a sus compañeras y amigas.

[Más información: El motivo real por el que la mujer de Chelo García Cortés no la visitará en 'Supervivientes']