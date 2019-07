Por qué Omar Montes debe ganar 'Supervivientes 2019'

La final de Supervivientes 2019 está a la vuelta de la esquina y las redes sociales arden con los posicionamientos de los seguidores de Fabio (29 años), Omar (31), Mahi (29) y Albert (29), los cuatro candidatos a la victoria en el concurso. Fabio y Omar parten desde una posición mucho más relajada, pues ya tienen su puesto asegurado entre los tres primeros finalistas, mientras que la diseñadora granadina y el expretendiente tendrán que medirse ante el veredicto de la audiencia.

Sin embargo, JALEOS ya tiene clara su apuesta para el gran pulso final: Omar Montes debe ser el ganador de Supervivientes 2019. Los motivos para defender esta postura son muy variados, pero se pueden resumir en los siguientes.

1. Ya no es "el ex de Chabelita"

Omar Montes e Isa Pantoja. Mediaset

Isabel Pantoja (62) sacaba a relucir su dedo acusador antes de llegar a la isla para advertir a Omar: "De mi hija ni se te ocurra hablar". Pero la tonadillera no contaba con el hecho de que hace tiempo que el de Pan Bendito ya es un personaje en sí mismo. Omar no ha necesitado explotar su intimidad ni recordar a su ex para generar contenido en el reality. Al contrario que Chabelita(23), que cada cierto tiempo rentabiliza su vida vía exclusiva, el artista ha tirado de humor, compañerismo y supervivencia para llegar hasta el final.

2. Ha sido más listo que nadie

Omar charla con sus compañeros en la playa. Mediaset

Pese a la imagen de aparente ingenuidad que proyecta Omar, hasta Jorge Javier Vázquez (48) ha reconocido su inteligencia en el concurso: "Es listo como el hambre, dice a todos lo que quieren oír". El joven tiene la habilidad para ganarse a cualquiera sin que la otra persona se dé ni cuenta. Sin duda, su mayor logro en este aspecto ha sido entablar una estrecha relación con su exsuegra. Como el más dócil pescador, Omar tiró de paciencia para atrapar a la folclórica en sus redes: humor, cantes y un incondicional apoyo en los malos momentos fueron el cebo perfecto. Pese a ello, el chico ha sabido dosificar magistralmente su "bienquedismo" para que nadie le pueda acusar de pelota. Y es que las estrategias bien llevadas a la práctica siempre son las ganadoras.

3. Ha mostrado su carácter cuando ha hecho falta

Omar se enfrenta a Colate. Mediaset

No todo han sido adulaciones y relaciones idílicas en la estancia de Omar en Honduras. El "culebro" no ha tenido reparos en enfrentarse a algunos de sus compañeros cuando ha sido necesario: acusó a Colate (47) de imponer sus normas, reprochó a Dakota (27) su poca implicación en las tareas y llamó a Isabel Pantoja en la Palapa "poco agradecida y mandona". En definitiva, ha participado en los conflictos cuando ha sido necesario y no se ha quedado rezagado a la hora de mostrar su opinión sobre el resto de supervivientes.

4. Ha alegrado la dura convivencia

La fallida clase de yoga de Colate a Omar. Mediaset

Pasar tres meses en una isla con recursos mínimos, sufriendo tormentas y durmiendo a merced de todo tipo de bichos puede agriarle el carácter a cualquiera. Pero Omar no ha perdido su particular humor y ha dado momentazos históricos hasta el final: su teoría sobre los "peces resabidos", su intento de practicar yoga junto a Colate, la adopción de Héctor el cangrejo, el "roneo" en el reencuentro con Isa Pantoja... Los Cayos Cochinos han sido mucho más llevaderos gracias al dicharachero illuminati que ha hecho reír a sus compañeros y a la audiencia.

5. Ha abierto su corazón

Omar en la Palapa. Mediaset

Más allá de la performance que es Omar en sí mismo, el cantante ha mostrado su lado más personal en la isla. El madrileño ha demostrado lo importante que es su familia para él, en especial su abuela, quien le crió durante años por la juventud de su madre. Además, confesó a Isabel Pantoja su dura vida familiar, dedicando buenas palabras a su padre a pesar de no tener relación con él: "Es muy buen padre. Conmigo no, pero con mis hermanas sí. Hace de todo por ellas".

6. Es un auténtico superviviente

El cantante comparte su recompensa con Isabel y Albert. Mediaset

Omar ha sobrevivido en una familia desestructurada en el humilde barrio madrileño de Pan Bendito. Ha luchado por su sueño de ser boxeador y cantante y en Honduras ha demostrado una vez más su tenacidad para conseguir aquello que se propone. Lo ha dado todo en las pruebas de líder, consiguiendo ganarlas en varias ocasiones. Ha intentado pescar y ha cuidado el fuego incluso en las peores condiciones. Todo ello sin olvidarse de dar contenido televisivo para uno de los reality shows más exitosos de la televisión.

[Más información: Las redes sociales hablan: ¿quién es el favorito para ganar 'Supervivientes'?]