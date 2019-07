Mila Ximénez confirma su participación en 'GH VIP'

Aunque no haya terminado todavía Supervivientes 2019, los espectadores de todos los realities de Telecinco están ansiosos por saber qué concursantes participarán este año en Gran Hermano VIP. Muchos son los rumores que circulan por las redes de algunos posibles participantes pero ¡atención! Porque uno de los futuros huéspedes de la casa de Guadalix de la Sierra ya ha confirmado su participación. Se trata nada más y nada menos que de Mila Ximénez(67). Si hace unos días se sentaba sola en el plató de Sálvame con su amigo Jorge Javier Vázquez (48) y le confesaba que había llegado a un límite y que quería irse de la televisión, ahora parece que no solo no piensa lo mismo sino que tiene más hambre de pantalla que nunca.

La colaboradora confesó este martes por la tarde en su programa que participaría en el concurso. Lo cierto es que Mila Ximénez no tenía pensado confirmarlo pero tuvo un pequeño fallo que le salió bastante caro: "Si no hago una locura a esta edad, ya que yo estoy ya de retirada, ¿cuándo la voy a hacer?" empezaba diciendo. Más tarde, se quedaba con la boca abierta al cometer el fallo que revelaba su entrada en Gran Hermano VIP: "Yo voy a entrar en este reality, es el segundo que hago..." y Kiko Hernández intervenía inmediatamente y le dijo por lo bajo: "Ya lo has dicho, ya lo has dicho. Se te ha escapado".

Kiko abraza a Mila después de que confirme su participación. Mediaset

Todo el público de Sálvame aplaudía a la colaboradora y esta intentaba hablar pero la risa no le permitía arreglar lo que ya había desvelado por su boca. "He estado teniendo reuniones que no he ocultado a mis compañeros en ningún momento y sí que quiero decir que haré las cosas diferentes que en Supervivientes porque mi hermano lo pasó muy mal. El estará los jueves pero los demás días no". A lo que Kiko Hernández (42) le decía: "Cuenta conmigo".

Después de este bombazo, Mila Ximénez terminaba su discurso asegurando: "Dentro de una semana sabréis si digo que sí o que no". De esta manera, puede que la periodista sea el fichaje estrella de esta edición de Gran Hermano VIP, aunque todavía quedan todos los demás concursantes por saber.

Mila ya tiene experiencia en los reality de Mediaset, pues en 2016 participó en Supervivientes, consiguiendo quedar entre los tres finalistas y embolsándose el mayor caché de la edición: 30.000 euros semanales. Un total de 360.000 euros que ni siquiera el ganador de ese año, Jorge Díaz (29), consiguió superar con el premio final.

