Alejandra Rubio envía un comunicando aclarando si irá o no a 'GH VIP'

La hija de Terelu Campos (53 años) y el empresario Alejandro Rubio, Alejandra (19), es un fenómeno de masas en España desde que cumpliera la mayoría de edad. La pequeña de las Campos ha sido la última en llegar a los medios de comunicación pero poco ha tardado en tener por sí misma miles de fieles seguidores. Su canal en Mtmad es uno de los más seguidos y en Instagram ya cuenta con más de 140.000 followers.

Alejandra Rubio ha vuelto a las portadas de las revistas por su presunta participación en la inminente edición de Gran Hermano VIP. Mucho se ha comentado en los últimos días sobre la posibilidad de si la nieta de María Teresa Campos (78) va a ser o no uno de los fichajes de GH VIP 7. Ahora ella mismo lo ha querido dejar claro a golpe de comunicado desde su agencia de representación Remedios Marketing:

"Desde Remedios Marketing, como representantes de Alejandra Rubio, queremos dejar claro que Alejandra no ha sido contactada para participar en GH VIP 7, ni existe tampoco la intención de que acuda a dicho programa. Como equipo de comunicación y representación de Alejandra Rubio, nos hemos visto obligados a emitir este comunicado para aclarar las últimas informaciones que apuntaban a un posible contacto entre la productora y Alejandra, que dejarían entrever la posibilidad de que la joven participe en GH VIP 7. Ese contacto no se ha producido, y no hay tampoco intención de que se produzca. Alejandra Rubio no está interesada en participar en este tipo de formato televisivo, ya que su intención actualmente es centrarse en sus estudios y su carrera universitaria. Desde Remedios Marketing damos, así, por desmentidas las noticias que apuntaban a la posible participación de Alejandra Rubio en la próxima edición de GH VIP".

Este comunicado llega justo después de que algunos medios de comunicación empezasen a lanzar las primeras quinielas con los nombres de famosos que podrían enrolarse en la edición del reality de convivencia que comenzará a medios de septiembre. Tal y como adelantó JALEOS en exclusiva, uno de los nombres que suena con más fuerza es el de la Miss España Ángela Ponce (28). La sevillana ha firmado un precontrato con la productora, Zeppelin TV, aunque su participación aún no está confirmada. Si bien es cierto, la revista QMD ha dado un paso al frente y ya ha confirmado a Mila Ximénez (67) como la primera participante oficial del concurso.

