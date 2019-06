Alejandra Rubio desvela cómo sería su boda ideal y con qué revista haría la exclusiva

Alejandra Rubio (19 años) ha subido vídeo a su canal de Mtmad como cada martes y ha explicado esta vez cómo sería su boda ideal. Lo cierto es que la hija de Terelu Campos (53) ha dado todo tipo de detalles y ha confesado cómo sería la mujer más feliz del mundo el día en el que se comprometa con Álvaro Lobo.

La nieta de María Teresa Campos (78) ha empezado explicando que no llevaría un ramo como el de Pilar Rubio (41), a pesar de que su madre dijese en Viva la vida que le había recordado a Alejandra: "No llevaría el mismo ramo que Pilar Rubio, me daba un poco de mal fario, nunca me casaría con un vestido negro ni con un ramo negro". Más tarde, ha asegurado cómo sería su ramo perfecto: "Mi ramo ideal sería un poco parecido al ramo que llevó mi madre en la boda con mi padre y si no, unas rosas de color granate oscuro".

Alejandra Rubio en uno de sus vídeos de 'Mtmad'. Mediaset

El lugar con el que sueña Alejandra Rubio para decirle 'sí, quiero' a Álvaro Lobo no es una iglesia, sino que "me encantaría casarme en el campo o en un bosque, en Navacerrada por ejemplo, en mitad del bosque. Soy creyente, creo en Dios, pero no me casaría por la iglesia, porque no creo en la iglesia, por eso me casaría por lo civil en marzo o abril". La persona que se encargue de llevarla al altar será su padre y hasta ha pensado ya -aunque no tiene ni idea de cuántos testigos de boda puede haber- en los testigos y damas de honor: "Al altar me llevaría mi padre y uno de los testigos, por supuesto, sería mi hermano Sergio y mis amigos o amigos de Álvaro. Mis damas de honor serán mis mejores amigas, incluido Aless".

"No quiero que sea una boda muy pequeña pero tampoco quiero una boda enorme, un término medio", confiesa la hija de Terelu. Lo cierto es que a pesar de todo lo moderna y liberal que parece Alejandra Rubio, ha hecho una confesión que ha sorprendido sobremanera: "Sí invitaría a mí boda a gente por compromiso". En cuanto al diseño de las invitaciones, Alejandra lo tiene bastante claro: "Mis invitaciones serían negras y granates, letra dorada" y ¡atención! Porque la hija de Terelu Campos ya está pensando en si hará o no exclusiva el día de su boda: "Si hago una exclusiva tengo clarísimo en que revista la haría, sería ¡HOLA!".

El vestido de novia que quiere tener la hija de Terelu Campos es entero blanco, con volantes y con una tela arriba transparente tipo rejilla con la espalda abierta, aunque confiesa que tendrá un tono rosado en la parte más baja del vestido y se atreve a decir qué diseñador le gustaría que le diseñara su traje de novia: "Yo estaría encantada de que ese vestido me lo hiciera Hannibal Laguna".

