Teresa Campos celebra su cumpleaños con una gran fiesta en familia pero sin Bigote Arrocet

Demostrando que son una familia feliz y unida, Las Campos se dieron cita en el 78 cumpleaños de María Teresa Campos con una fiesta sorpresa de lo más especial. Y es que tanto sus hijas, Terelu Campos (53) y Carmen Borrego (52), como sus nietas, entre las que se encontraba Alejandra Rubio (19), quisieron que soplara las velas rodeada de toda su familia.

Aunque el gran ausente en la cita fue Edmundo Arrocet (69), fue la propia María Teresa la que explicó que su pareja estaba en Chile junto a su hija Gabriela, y es que hay que recordar que hace tan solo unos días que murió su primera mujer.

Los que sí que acudieron a la cita fueron, además de Carmen, su marido José Carlos Bernal y Carmen, su hija. Todos quisieron acompañar a la periodista en una fecha tan significativa. Por su parte también Terelu celebró el cumpleaños de su madre junto al novio de su hija, Álvaro Lobo (26), y es que, lejos de esconderse, Alejandra compartió numerosas muestras de cariño con su pareja ante los ojos de todos los invitados.

Las tres generaciones del clan Campos en un restaurante de Madrid. Gtres

Además de la celebración, María Teresa Campos disfrutó de un día de lo más completo y es que a lo largo de la jornada Carmen y su madre aprovecharon para realizar algunas compras en uno de los centros comerciales más exclusivos de Madrid.

¿No se lo esperaba?

No me lo esperaba. Un día muy bonito con la familia, me he emocionado mucho.

¿Cómo lo han pasado?

Lo hemos pasado muy bien. Ha sido una iniciativa de mi gente querida, de mis amigos, hijas y nietas, de todos.

¿Le han hecho regalitos?

Sí, Alejandro me ha regalado las gafas.

78 años no se cumplen todos los días...

Mejor no recordarlo. He soplado las velas y con eso es suficiente.

¿Edmundo ha sido el primero en felicitarle?

Claro, ya lo celebraremos nosotros otro día. Es lógico que haya ido a dar un abrazo a su hija, porque Gabriela ha vivido mucho con su padre aquí en Madrid.

¿Nos puede contar algo de su vuelta a la televisión?

Cuando pueda, contaré.

