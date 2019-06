Álex Lequio, ingresado de nuevo: "Cuando estás en la zona de riesgo, hay que hacérselo ver"

Álex Lequio (26 años) ha tenido que volver al hospital por lo que él mismo califica "un sustazo". El joven empresario ha sido el encargado de dar a conocer la noticia a través de sus redes sociales, aunque no ha explicado las razones exactas por las que ha tenido que ser ingresado. Hay que tener en cuenta que hace un año al hijo de Ana Obregón (64) le diagnosticaron cáncer y, tras largos meses de lucha, los médicos ya le habían informado de que todo avanza positivamente.

En el mensaje de Instagram el joven aprovecha para explicar que no va a poder estar presente en un evento solidario que ha estado organizando, y agradece las muestras de cariño recibidas.

Suelo ser la personificación de la alegría con patas cuando toca visita espontánea al hogar de las batas-blancas y maquinitas-que-no-se-callan, pero hoy me da especial tristeza porque he colaborado con Polar Marketing en la maravillosa organización de un evento benéfico sin igual (la quinta colección de beauty art que organiza la clínica Smylife con la Fundación Padre Ángel) y no voy a poder ir.

Sabéis que soy muy poco dramático cuando los contratiempos únicamente me conciernen a mí, pero, en esta ocasión. me da mucha pena no poder estar apoyando físicamente porque el evento va de ayudar a otras personas. No es nada grave y mi familia está conmigo, pero me da pena y ya sabéis que cualquier susto cuando estás en la ‘zona de riesgo,’ es un sustazo y hay que hacérselo ver.

En noviembre organizaremos la subasta de todas las Venus que han diseñado los diferentes artistas en el Museo Thyssen y allí estaré apoyando la causa como ya sabéis que hago siempre. Toda la recaudación irá destinada a la Fundación Padre Ángel.

Un saludo a tod@s los medios que me habéis escrito por privado y muchas gracias por entenderlo.

La publicación ha recibido multitud de likes y comentarios de sus seguidores deseándole una pronta recuperación: "¡¡Toda la fuerza del mundo, campeón!! ¡¡¡Se te quiere!!!", "Eres admirable, ¡tan joven y con esa personalidad tan positiva y arrolladora! ¡Qué orgulloso debes estar de tu destino en este mundo, personas como tú solo nos traen cosas bonitas! ¡No te rindas!" o "Mucho ánimo amigo. Eres un verdadero ejemplo de valentía y coraje para muchos. Un abrazo".

Una larga lucha contra la enfermedad

A principios de 2018, los médicos le diagnosticaron cáncer. En ese momento, el joven, sus padres y su entonces novia tomaron la decisión de viajar hasta Nueva York (Estados Unidos) para iniciar el tratamiento en uno de los centros más prestigiosos del mundo: el Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Un viaje que trataron de mantener en el más estricto secreto, algo que habrían conseguido de no ser por las fotografías que se hicieron públicas, en las que se podía ver a la familia entrando a la clínica con rostro serio. Eran unas imágenes que ponían sobre aviso, pero que no terminaban de confirmar nada.

Hubo que esperar varios meses, hasta el 24 de julio del año pasado, cuando Álex y su madre confirmaron la triste noticia a través de una publicación en sus redes sociales. "He intentado agradeceros a todos los mensajes de apoyo que me habéis mandado por privado uno a uno, pero sois tantos que no soy capaz, por ello aprovecho este momento para deciros que estoy muy agradecido y deseando volver. Muchos abrazos a todos", escribió el joven.

La próxima vez que sus seguidores supieron de él fue en septiembre del año pasado, cuando anunció una buena nueva, también a través de sus redes sociales: "Fascículo VII, capítulo segundo: hoy en Españoles por el extrarradio se cierra el telón en la ciudad de los puentes, edificios eternos y calles que pecan de insomnio. Ponemos rumbo a Nueva Jersey para emprender una nueva y quisquillosa etapa del tratamiento. Siempre agradecido de vuestros mensajes de apoyo. Un beso muy fuerte a todos los luchadores y luchadoras", explicó en ese momento.

Sin embargo, poco tiempo estuvieron en esta ciudad estadounidense, y es que en octubre se hicieron públicas unas fotografías de Ana Obregón y Álex Lequio aterrizando en Madrid. Unas imágenes que ponían punto final a su periplo en tierras americanas, y con la que trasladaban el tratamiento a España. El joven empresario estuvo tratándose en centros también punteros como la Clínica Universidad de Navarra y el hospital Quirónsalud de Barcelona, como confirmaron las fotografías que publicó en exclusiva JALEOS.

Finalmente, el 15 de marzo Ana Obregón desveló la noticia más esperada de todo este año para ella y su familia: "La pesadilla por fin ha terminado", aseguró la actriz durante su visita al programa de Roberto Vilar (47), Land Róber Tunai Show, en la televisión gallega.

