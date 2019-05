Alejandra Rubio confiesa cómo vivió su salto a la fama y los intereses ocultos tras ella

Como cada martes, Alejandra Rubio (19 años) ha subido un nuevo vídeo en su canal de Mtmad y esta vez ha hecho el tag del mejor amigo acompañada, cómo no, de su gran confidente Aless Gibaja (31). La hija de Terelu Campos (53) ha contestado a las típicas preguntas que se hacen en esta temática de vídeo y ha soltado alguna indirecta a aquellas personas que le han hecho daño en su vida. Eso sí, en otras cuestiones no se ha mojado todo lo que esperaban sus seguidores y no ha hablado tan claro. Lo que sí ha quedado patente es la buena relación y complicidad que tienen ambos y lo gran amigos que son.

"Odiar lo que es odiar no odio a nadie, pero nos cae mal alguna persona por ahí", ha confesado la nieta de Teresa Campos (77). Sin duda, se trataba de una pregunta de la que se esperaba una respuesta contundente o que Rubio deslizase un nombre de una persona a la que no puede ver, pero no ha sido así. Aún así, y como todo el mundo, a Alejandra Rubio no le caen bien algunas personas, pero, ¿serán del panorama televisivo?

La hija de Terelu Campos junto a Aless Gibaja en su canal de Mtmad.

"Cuando cumples la mayoría de edad, y más cuando salió mi cara, la gente se me juntaba mucho por interés. Los dos hemos tenido algún amigo que nos ha tratado mal, pero de todo se aprende", ha comentado la joven. Como bien se conoce y como ya ha contado en alguna otra ocasión, Alejandra lo pasó muy mal cuando cumplió los 18 años y su anonimato desapareció.

Por su parte, Aless Gibaja ha asegurado que lo que menos le gusta de Alejandra es su mala leche. Parece que la hija de Terelu ha sacado el carácter de su madre y en ocasiones, cuando ve algo que le sienta mal, se pone muy nerviosa y se enfada. Lo cierto es que con el influencer no es capaz de enfadarse porque asegura que no se puede discutir con él, ya que su actitud tan positiva impide que se enfade.

Alejandra ha aprovechado para reconocer que cuando saltó a la fama llevó muy mal las críticas que recibía por televisión y por las redes sociales: "Yo le decía: 'Aless mira lo que están diciendo de mí". Era el propio Aless Gibaja quien abría esta delicada cuestión diciendo: "Tú al principio te ponías súper triste por las críticas".

[Más información: Alejandra Rubio desvela cuál es el problema de salud que padece desde hace años]