Alejandra Rubio desvela cuál es el problema de salud que padece desde hace años

Alejandra Rubio (19 años) ha reconocido abiertamente cuál es la enfermedad que padece desde hace años, por la que no se puede poner tacones y por la que sufre fuertes dolores.

En concreto, la hija de Terelu Campos (53) padece escoliosis, una curvatura hacia los lados de la columna vertebral o espina dorsal. La joven ha querido compartir con sus seguidores los detalles de esta enfermedad, y ha mostrado una radiografía donde se puede apreciar con claridad este problema.

Detalle de la radiografía que se realizó Alejandra Rubio con 15 años.

La nieta de María Teresa Campos (77) ha confesado que se dio cuenta de que tenía este problema a los 15 años de edad, tras hacerse muchas pruebas médicas. "Me empezó a doler muchísimo la espalda, al andar. Una cosa muy rara. Entonces mi padre, decide llevarme al médico para que me hagan una radiografía donde ven que tengo una gran escoliosis en la espalda".

La adolescente ha explicado que ha tenido muchos complejos con esta enfermedad porque, al ser tan delgada, se le nota mucho más que a una persona con más masa corporal. "Cuanto más delgada estoy, ahora no sé qué me pasa que me cuesta mucho más engordar, más se me nota. O sea, yo voy a la playa, y si tú te fijas tengo una cadera bastante más metida que la otra", ha asegurado.

Alejandra ha narrado en su vídeo de Mtmad los dolorosos momentos que ha vivido a causa de este problema de salud. Recuerda especialmente un día en el que no podía ni respirar de los dolores que tenía. "La primera vez que me puse un tacón sin plataforma fue en una discoteca, estaba Álvaro pinchando y yo sentada en un sofá. A la que me fui a levantar me quedé en el sitio, me empecé a poner súper nerviosa, no me podía mover, nos metimos en un taxi, nos fuimos a casa y no podía respirar del dolor", ha narrado.

"A partir de ese día, empezó a ser constantemente. Me da aproximadamente cada mes, o mes y medio, si me pongo tacones", ha añadido la joven.

Aunque la razón del vídeo tenga una connotación negativa, la hija de Terelu Campos ha querido mostrarse optimismo y ha confesado que, si los dolores no cesan y no mejora su situación, tendrá que pasar por quirófano para ponerle una solución definitiva.

