Amaia Romero actúa bajo los efectos del alcohol durante un concierto: esta es la prueba

Amaia Romero (20 años) vuelve a ser noticia, pero no estrictamente por su música. El pasado sábado presentó su nuevo single, El Relámpago, en el festival Warm Up de Murcia. Allí actuó, también, junto al grupo Axolotes Mexicanos.

Segundos después de que la presentaran y de que saliese al escenario, la joven se mostró tan feliz que no dudó en hacer un sorprendente comentario con micrófono en la mano, algo que llamó la atención de los allí presentes: "Estoy un poco borracha", dijo la cantante; a lo que un integrante del grupo contestó: "No digas eso, que no se nota. Ellos también, que son las tres de la mañana".

Nada más aparecer Amaia, la euforia y los gritos se apoderaron de las miles de personas que allí se dieron cita para disfrutar del espectáculo. Esto provocó que la ganadora de Operación Triunfo 2017 se sintiera como en casa, haciendo algunos comentarios espontáneos y gestos que confirmaban que Amaia estaba 'muy contenta'.

Amaia con Axolotes Mexicanos (1) pic.twitter.com/F76T2YT1ui — The Lights and Buzz (@playthispiano) 5 de mayo de 2019

En el vídeo, subido por un usuario de Twitter que vivió el momento en primera persona, se aprecia la complicidad y la sintonía existente entre la de Pamplona y la cantante de la formación mexicana. Los saltos, la energía y los continuos gestos de los intérpretes evidenciaron que para ellos la música es sinónimo de una gran fiesta.

El estreno del primer single de Amaia Romero está siendo un éxito en cifras, tras alcanzar los 2 millones de reproducciones en YouTube en los primeros cuatro días. Un buen comienzo si se tiene en cuenta que algunos de sus compañeros no pasan por la misma situación, como es el caso de Ana Guerra (25), que no ha comenzó su gira con buen pié, y que además se ha visto obligada a cancelar una firma de su libro.

Si bien es cierto que el público más fiel de Operación Triunfo que la ha visto nacer como artista es conocedor de la naturalidad de Amaia, este tipo de comentarios siguen sin pasar desapercibidos en redes sociales. Lejos de haber un gran número de críticas, la mayor parte de mensajes son positivos, ensalzando a la artista por seguir siendo como es y por decir todo lo que piensa casi dos años después de que comenzase su etapa en televisión.

que amaia salió ayer a cantar borracha la amo — nora⚡️ (@mensajetuyo) 5 de mayo de 2019

amaia subiendo a cantar con axolotes diciendo que esta un poco borracha,,, fantasía — RElauMPAGO. (@brightamaia) 5 de mayo de 2019

Ah, ¿que lo de Amaia diciendo que “estaba un poco borracha” fue al subirse al escenario a cantar? En ese caso si me daría vergüenza ajena, la verdad. — alehop (@Alehop0) 5 de mayo de 2019

[Más información: Amaia elimina de su cuenta de Instagram todas sus fotos con Alfred].