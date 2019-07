Paula Echevarría y Miguel Torres: ¿boda a la vista?

Paula Echevarría (41 años) y Miguel Torres (33) están de enhorabuena. Después de un año y medio de relación, ambos podrían sellar su amor a lo largo del próximo año con su compromiso matrimonial. Aún sin fecha, la pareja ya se lo habría comunicado a sus familiares y amigos más cercanos, a los que, además, habría pedido silencio absoluto para evitar que se filtre la noticia, tal y como asegura la revista Lecturas.

Desde el citado medio afirman que la actriz volverá a pasar por el altar 19 meses después de que comenzase su relación con el futbolista y doce años después de que se diese el 'sí, quiero' por primera vez con David Bustamante (37), del que se separó en 2017.

Portada de la revista 'Lecturas'.

A pesar de que su relación no comenzó con buen pie por el reciente divorcio con el cantante, el momento actual no puede ser mejor para ambos. El fin del contrato deportivo de Torres y su posterior retirada del fútbol, que anunció públicamente el pasado 4 de julio, ha provocado que ya no tengan que vivir su relación a distancia, estando él en Málaga y ella en Madrid. Ahora viven juntos en el chalet que Paula construyó cerca de su antigua casa de Villafranca del Castillo.

Paula Echevarría y Miguel Torres están disfrutando en estos días, junto a la pequeña Daniella (10) y parte de la familia de la actriz, de unos días de vacaciones en Cádiz, donde además de disfrutar de las playas y del buen tiempo, serán conocedores de esta noticia.

Un año y medio de relación

Paula Echevarría y Miguel Torres en una imagen de redes sociales.

Los rumores sobre que el malagueño era el 'culpable' de la sonrisa de la asturiana ya sonaban desde el mes de enero de 2018, pero no fue hasta finales de marzo, en una noche de viernes y celebración, cuando se confirmó la noticia de su idilio con una foto. Ambos salieron caminando juntos y felices de un apartamento ubicado en el centro de Madrid, y sus manos entrelazadas a la salida de un local no dejaron duda del comienzo de su historia de amor.

La distancia no ha sido ningún obstáculo para ellos, puesto que continuamente han sacado huecos para verse, y los trenes y el AVE han llegado a convertirse en sus mejores aliados.

Una de las cosas más importantes para Paula, fue dar el paso de presentarle a Daniella. La pequeña y el futbolista se conocieron a los 6 meses de relación con Paula, y desde entonces conectaron a la perfección. A partir de ahí han sido varias las ocasiones en las que se les ha podido ver juntos a los tres.

