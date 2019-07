El culo de Rosalía es el que nos faltaba: de Londres a NY exhibiéndolo como Kardashian

El debate está servido. Si se tiene un talento, o varios, ¿es necesario enseñar el culo? Puede que el trasero sea uno, pero como la genética es caprichosa, no debería puntuar demasiado. ¿O sí? En el imaginario colectivo terrestre del XXI hay dos nalgas que pasarán a la historia con tanta impronta como la primera pisada del hombre en la luna. Y si como dice el refrán, "cabeza fría, pies calientes y culo corriente, dan larga vida a la gente", Kim Kardashian (38) y Jennifer López (49) se han ganado la inmortalidad.

Y como la primera ya está cansada de que le fotografíen, le filmen y le pregunten por sus posaderas, no dudó mostrar su increíble mansión de Calabasas (California) caminando hacia atrás mientras le grababan el célebre vído de las 73 Questions de la edición online de Vogue US que revisa maquiavélicamente la siempre enigmática Anna Wintour (69).

En España, por fin ya tenemos nuestro culo cañí. Ni apedrocheado, ni shakiriano o pantojiano. Sino un trasero 'made in Catalonia'. El de Rosalía (25). En esta ocasión, la cantante ha dado la nota no por su calidad vocal, sino por su cualidad corporal. Criticada recientemente por lucir en su Instagram tres abrigos de piel de cordero y pelo de zorro del mismo modelo, pero en tres colores diferentes -blanco, rosa y naranja-, la intérprete de Malamente ha contestado a sus haters con una imagen muy veraniega a la par que fresquita. Durante uno de sus conciertos, la artista no dudó en posar ante la cámara de espaldas enseñando sus posadoras y colgar la imagen en su perfil de IG. Una manera subliminal de decir 'que os …', con un toque entre choni y chabacano. Si los miembros de PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) hablaran…

Con casi 600.000 me gusta en dos días en esta imagen hot, la nueva diva de la canción latina ha ido coleccionando piropos tan diversos como "hermosa", "preciosa reina", "gilipollas", "payas", "culazo" o críticas de la tesitura "¿de qué animal vas vestida en esta ocasión?" La polémica aún no ha terminado, pero Rosalía hace oídos sordos a palabras necias mientras prosigue por su dorado camino hacia Oz. Mostrando o escondiendo su pompis, ella es lo más dentro de la música latina.

Como un gran producto de márquetin estratégicamente diseñado, Rosalía es actualmente la cantante española más escuchada en Spotify con 14 millones de oyentes mensuales. Y la que se avecina, porque la catalana más internacional, con permiso de Dalí, está planeando algo muy gordo con la gran estrella del rap y el hip-hop Travis Scott (27) quien, por asuntos del corazón, está atado sentimentalmente a Kylie (21), la menor del clan Kardashian, con quien ha tenido a su hija Stormi (1) y que para envidia de sus celebérrimas amigas y hermanas es la multimillonaria más joven de la historia con 1.000 millones de dólares (890 millones de euros).

Rosalía, en la premier de 'El Rey León' en Londres. Gtres

El fenómeno Rosalía es imparable. A punto de cumplir 26 años, la catalana está encantada de que en Hollywood suene su nombre, aunque Meghan (37) y Harry (34), duques de Sussex, no repararan en ella cuando asistió a la presentación europea en Londres de la película musical El rey León. En cuanto pisó la alfombra amarilla la lió. Su diseño negro de piel negra y transparencias dejó bien patente que este icono de la cultura ibérica está bien servida entre cintura y rodillas. Aunque finalmente, Beyoncé (37) la eclipsó.

