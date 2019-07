La noche de Carlos Lozano en el 'Deluxe': pide matrimonio a Miriam y ataca a Pantoja y Chelo

Carlos Lozano (56 años) ha estado este sábado en Sábado Deluxe y ha hablado de Chelo García Cortés (67) e Isabel Pantoja (62). Más que hablar, ha atacado duramente a sus excompañeras de concurso por, según él, hacer un papel y llevar a cabo una estrategia falsa. El presentador ha tenido muchas discusiones con la tonadillera y con la colaboradora de Sálvame, lo que muchos aseguran que le ha perjudicado y sin embargo, otros creen que ha sabido ponerles en su sitio con lo que decía.

Carlos atacó duramente tanto a Isabel Pantoja como a Chelo García Cortés.

La expareja de Mónica Hoyos (42) lo ha dicho por activa y por pasiva: "No me gustó cuando veía que hablaba a cámara" y es que todos los concursantes han confesado que Chelo García Cortés, cuando veía pasar alguien del equipo de grabación iba detrás y relataba continuamente lo que hacía. Además, Carlos Lozano también ha querido desvelar el sentimiento que tenía la colaboradora cuando fue al concurso: "Estaba enfadada con vosotros porque fue cuando salió lo de Marta. Ella estaba muy ofendida, dijo que no le interesaba nada más esto". En cuanto a cómo la ve ahora que ya no comparten isla, explica que ha cogido una actitud muy presumida tras su paso por el reality: "Es muy pelota, se le ha subido un poco. Ella se siente con mucha fuerza para pasar de todo el mundo".

Lozano no sólo tenía palabras críticas con Chelo García Cortés, también las tenía para Isabel Pantoja: "Yo creo que está subida de tono y es muy prepotente. Fue llegar allí y de repente todo cambió. Lo bueno que tiene Isabel es que lo que ha pasado en la isla se queda allí". Una cosa sí que tiene muy clara y es que el presentador de la cadena no se considera ni más ni menos que nadie: "Yo no creo que Isabel Pantoja sea superior a los humanos".

Pero además de los ataques y los disgustos, Carlos también tuvo tiempo para el amor en la noche de Telecinco. Miriam Saavedra () estaba en plató y allí demostraron que su nueva oportunidad avanza, por el momento, positivamente. Además, en un momento en el que la peruana confesó que uno de sus sueños es casarse, Lozano aprovechó el instante y en directo pidió matrimonio a su pareja con anillo y todo.

La pareja terminó bailando para celebrar su compromiso.

La sorpresa de Miriam fue máxima, e incluso la del propia presentador, que se vio en esa tesitura y parecía estar sorprendido de sí mismo. Para amenizar el momento, sonó la música y juntos bailaron una balada romántica mientras la colaboradora no daba crédito y dedicó unas dulces palabras a su ya prometido.

[Más información: Carlos Lozano, ¡deja de humillar a las mujeres! Su desafortunado comentario en Supervivientes]