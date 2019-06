Carlos Lozano regresa triunfal a España entre gritos de "¡Ganador!"

Carlos Lozano (56 años) ya ha pisado suelo español. Después de más de un mes y medio en Honduras dándolo todo por permanecer en Supervivientes 2019, el presentador ha regresado a España con un rostro de triunfador tras la reconciliación que vivió en su última semana con la que siempre ha asegurado que ha sido el amor de su vida, Miriam Saavedra (25).

El presentador ha terminado su aventura como nunca hubiera imaginado, de la mano de su exnovia. La misma que le ha generado tremendos quebraderos de cabeza y sufrimiento, pero con la que finalmente se ha podido reconciliar. De momento no hablan de segundas oportunidades en su relación, aunque sí parecen estar llegando a un acercamiento agradable en la isla.

Carlos lozano y Miriam Saavedra Mediaset

Durante su última cena con ella, Carlos le echó en cara a la peruana que hubiera cortado con él en directo y que a los pocos días se hubiera ido con otra persona. Por su parte, Miriam sostenía que quien había agravado la tensión entre ellos había sido él al cobrar por hablar mal de ella en platós de televisión.

"Te voy a perdonar porque me dijiste que te equivocaste", acabó diciendo Carlos Lozano. A lo que Miriam, entre lágrimas, contestó reconociendo su amor por él: "Yo no paso, yo te sigo amando. Si no te quisiera, hace rato que estaría rehaciendo mi vida".

Con ella, Carlos compartió sus últimas horas en la soledad de Honduras. Antes de ser definitivamente expulsado, el presentador pasó dos semanas en el Palafito sin compañía de ninguno de sus compañeros. Justo en los momentos finales, los más críticos, la organización le envió desde España a Miriam para convivir con él, y lo que en un principio parecía una agonía, terminó navegando a buen puerto.

Carlos Lozano en 'Supervivientes' Mediaset

La expareja de Mónica Hoyos (42) no ha podido hacer declaraciones a su llegada a España, como dictan las normas de la organización, pero ha regresado contento. Prueba de ello son los saludos y los besos que manda a los periodistas que preguntan sin cesar sobre todos los frentes que ha vivido en el concurso. Además ha sido recibido por un aluvión de ovaciones al grito de "Carlos, ganador".

El concurso de Lozano ha pasado por todo tipo de etapas, que van desde la alegría hasta la frustración. En sus propias palabras, ha sido un participante que lo ha dado todo, a pesar de sus críticas a la organización: "Lo que me habéis hecho no tiene nombre. Me quiero ir. Ya tenéis suficiente", así increpó en directo al equipo, refiriéndose al tiempo que había permanecido castigado en soledad, mientras a "otros concursantes" se les facilitaba el concurso. Ahora, Carlos tendrá su oportunidad de dar la cara cada semana desde el sofá de expulsados de plató.

