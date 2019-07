Terelu Campos desvela que se ha visto con su expareja Salva en los últimos días

Terelu Campos (53 años) ha estado colaborando en el programa Viva la vida este sábado y se ha encontrado con una situación muy extraña en el plató. Diego Arrabal (48) le ha preguntado si tenía algo que confesar públicamente o algo que contar novedoso que la gente no supiera. La hija de María Teresa Campos (78) que se quedaba ojiplática negaba rotundamente que hubiese algo que tuviera que contar y menos novedoso. El paparazzi sabía muy bien por dónde iba ya que la colaboradora ha estado estos días de atrás en Málaga donde ha pasado mucho tiempo con su familia y sus amigos, en especial con un hombre que marcó su vida hace varios años y que parece haber vuelto a su entorno más íntimo.

Al parecer Terelu Campos se ha visto en su ciudad andaluza favorita con su expareja Salva, al que tiene muchísimo cariño y con el que tiene una bonita amistad como ya ha confesado en varias ocasiones. Precisamente el año pasado salieron unas fotografías de la colaboradora con su ex, en las que se les podía ver muy cariñosos y mostrando una cercanía más allá de la amistad. Diego Arrabal aseguró este sábado en Viva la vida que el próximo miércoles se podrá ver en una portada de revista a Terelu Campos con el abogado Salvador Pérez.

"Esas fotografías no pueden decir nada porque de donde no hay no se puede sacar", contestaba Terelu Campos, y es que ha confirmado que: "Claro que he estado con él, siempre que voy veo a Salva y a los niños, para mí es prioritario", pero asegura que no existe nada más allá de la frontera de la amistad ya que le tiene mucho cariño. Reconoce también que este verano se cumplirán cuatro años desde que no tiene pareja y asegura que durante todo ese tiempo no ha tenido a nadie que le haga compañía.

Quizá no sea Salva el hombre con el que comparta su corazón, pero Terelu aún puede encontrar el amor a pesar de los obstáculos que le ha puesto la vida. De hecho, en su misma casa tiene el ejemplo perfecto de que el amor llega a cualquier edad y sin esperarlo, pues la relación de su madre, María Teresa, con Edmundo Arrocet (69) llegó de repente y a una veterana edad. Terelu no ha de perder la esperanza.

