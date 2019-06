Pipi Estrada habla de su relación actual con Terelu: "Tenemos buena conexión"

Pipi Estrada (62 años) ha querido apoyar al cantaor jerezano José Mercé (64) y a Tomatito en el lanzamiento de su nuevo trabajo. El periodista deportivo ha arropado a los dos artistas en una presentación donde no faltaron José Ortega Cano (65), el torero Gonzalo Caballero (27) o José Salazar, de los Chunguitos.

En el photocall, Pipi aprovechó la ocasión para hablar de la buena sintonía que mantiene actualmente con Terelu Campos (53). Y es que tras años enfrentados, los que un día fueron pareja podrían haberse reconciliado a finales del pasado 2018.

Pipi Estrada en el concierto de José Mercé y Tomatito. Gtres

Así, Pipi Estrada ha mantenido que la salida de su ex de Sálvame le ha parecido cruel: "Yo tengo ahora con ella una buena conexión. Tenemos un punto de cariño después de estar 11 años sin hablarnos. (Sus compañeros de Sálvame) han sido crueles e injustos pero estamos acostumbrados a que el perfil de gente que hay ahí sea de los que te abrazan y te empujan en el mismo momento, no valen nada como persona, yo le mandé un mensaje de ánimo, y le dije que todo lo que ocurriera era para bien, y me dijo que estaba tranquila y esperando nuevos acontecimientos".

Una acercamiento en el que Pipi ha recordado cómo es Terelu Campos más allá de las cámaras y los platós de televisión: "Ella es muy sensible. Hace un mundo de algo pequeño. Ha sido todo muy cruel, y no ha podido sobrevivir a esta situación".

La aparición de Pipi Estrada en este acto público es la primera después de que se pasara por quirófano recientemente. El tertuliano de televisión decidió hace apenas unos días realizarse varios retoques estéticos en el abdomen y en la zona del pecho. Tal y como él mismo publicó en su cuenta de Instagram:

"Me vais a perdonar. Lo que no puede la naturaleza ahora lo hace la ciencia y, además, en un sitio donde me han dicho que son cercanos, cómodos y profesionales; y como tengo pruebas evidentes de que han quedado estupendamente bien, he dicho: 'Ya está decidido, me voy a hace lipovaser en dos zonas: abdomen y flancos. Y otra cosa que voy a hacer es ginecomastia (recibe el mismo nombre el tratamiento que el trastorno) que es una nueva técnica donde absorben la grasa del pecho, con lo que te quedan pegados al cuerpo de una forma maravillosa. Así, voy a hacer una cosa que va a quedar muy bien. Algo cómodo, muy sencillo, y voy a quedar muy bien en el sentido de que es un reto contra el tiempo".

