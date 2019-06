Pipi Estrada se opera los pechos por su problema de ginecomastia

Pipi Estrada (65 años) ha decidido realizarse varios retoques estéticos en el abdomen y en la zona del pecho. El periodista deportivo ha desvelado a través de un vídeo en sus redes sociales que ha tomado esta decisión para combatir los signos de la edad con una ayuda de la ciencia.

"Hola, soy Pipi Estrada y muchos os preguntaréis: '¿Qué hace ahí?'. ¿Qué hago yo aquí? Pues que yo no estoy para sufrir y, como me han convencido, pues quiero seguir sumando en mi coquetería.

Lo tengo muy claro y mi reto contra el tiempo acaba de comenzar...

Me vais a perdonar. Lo que no puede la naturaleza ahora lo hace la ciencia y, además, en un sitio donde me han dicho que son cercanos, cómodos y profesionales; y como tengo pruebas evidentes de que han quedado estupendamente bien, he dicho: 'Ya está decidido, me voy a hace lipovaser en dos zonas: abdomen y flancos'.

Y otra cosa que voy a hacer es ginecomastia (recibe el mismo nombre el tratamiento que el trastorno) que es una nueva técnica donde absorben la grasa del pecho, con lo que te quedan pegados al cuerpo de una forma maravillosa. Así, voy a hacer una cosa que va a quedar muy bien. Algo cómodo, muy sencillo, y voy a quedar muy bien en el sentido de que es un reto contra el tiempo".

Lipovaser es un procedimiento rápido y efectivo a través del cual se eliminan depósitos de grasa del cuerpo, que se puede moldear logrando un aspecto estético y muscular que difícilmente puede obtenerse en tan poco tiempo con otros procedimientos quirúrgicos. Una técnica valorada en 2.900 euros con la que Pipi Estrada podría recuperar una figura algo más tonificada, como la que lucía hace años, cuando mantenía una relación con Terelu Campos (53).

El otro de los tratamientos a los que se quiere someter el periodista deportivo busca reducir la ginecomastia, un trastorno en el que el tejido mamario de los hombres sufre un desarrollo excesivo. Un crecimiento anormal que se puede apreciar en las últimas fotografías que ha compartido Pipi Estrada en sus redes sociales, donde se ve un ligero abultamiento en la zona del pecho.

El tratamiento al que se va a someter recibe el mismo nombre que este trastorno, gincomastia, y tiene un precio de 2.300 euros.

