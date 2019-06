Blanca Suárez (30 años) ha vuelto a ser la protagonista del verano de Women'secret. La actriz es la estrella de la campaña 'Nos gusta el verano', un anuncio en el que Blanca quiere normalizar el hecho de que no hay cuerpos perfectos. Lejos de la imagen de perfección, Suárez ha reivindicado en el encuentro con la prensa que ha trabajado mucho su físico para realizar esta campaña pero que, luego, ha disfrutado mucho de una de sus grandes pasiones: la gastronomía.

Blanca Suárez: "Hay momentos en los que no tienes el cuerpo perfecto"

Feliz al lado de Mario Casas (33), Blanca intentará sacar un hueco este verano para estar unos días al lado de su pareja. Eso sí, siempre y cuando se lo permitan sus numerosos compromisos profesionales entre los que destaca la grabación de la nueva temporada de Las Chicas del Cable.

Blanca Suárez como imagen de una firma de ropa interior.

Blanca, ¿es supersticiosa?

Para nada. Ser supersticioso no te ahorra disgustos.

¿Cómo va a pasar el verano?

Trabajando. Por suerte y por desgracia porque me gustaría hacer un viaje. Estoy con la quinta temporada de Las chicas del cable y con una película en agosto que se va a rodar en el sur de España.

¿Es más de bañador o bikini?

Los dos. Depende. Me meto en la bolsa de la playa.

¿Cómo se ha preparado?

Sudando mucho.

¿Ha pasado hambre? ¿Tiene alimentos prohibidos?

La campaña trata de gente real, de mujeres orgullosas de su cuerpo. No soy una modelo.

¿Qué ejercicio ha hecho?

Esforzarse mucho, mucho deporte, comer saludable, llevar un estilo de vida saludable, comer bien. Me encanta comer. Me pegué homenajes cuando acabé la campaña. Cuando te esfuerzas por algo está bien mantenerlo mínimamente.

¿Qué es a lo que te cuesta renunciar?

La pasta.

¿Hay photoshop?

El photoshop existe, pero especialmente en esta campaña se aboga por cuerpos reales, me lo curré y aunque no me lo hubiera currado, hay que normalizar que hay momentos en lo que no tienes el cuerpo perfecto.

Tiene un novio que roza la perfección. ¿Hacen deporte juntos?

Es positivo rodearte de personas que incluyen en su día a día el deporte y una dieta equilibrada. Su vida es así.

¿Alguna escapada con Mario en verano?

Algo rascaremos, no sé muy bien porque mi verano condicionado por el trabajo este año. Habrá que disfrutar un poco.

¿Celebró su cumpleaños?

Está trabajando en Barcelona. Lo celebramos en los huecos que podemos encajarlo.

¿Hay celos al ser ambos tan guapos?

Es un orgullo mirar a tu pareja. Con este trabajo todos tenemos que hacer un esfuerzo y hay que apoyar a la pareja y a las personas que quieres.

Primer plano de Blanca Suárez en su último acto promocional.

¿Se entiende mejor cuando se comparte profesión?

Hay cosas en las que juegas con ventaja porque te entiendes más, pero no es garantía de nada. Hay que ser tolerante y respetuoso.

Se has hecho dos tatuajes de sus mascotas.

Sí, tengo tatuajes maravillosos.

¿Cómo sería su boda?

Mi boda no será como la de Pilar Rubio porque es insuperable. Ha sido el acontecimiento de la década. No sé cómo sería mi boda ideal. Me pondré a pensarlo.

