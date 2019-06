Mila Ximénez rompe a llorar tras confesar su conflicto con Belén Esteban

La boda de Belén Esteban (45 años) y Miguel Marcos (31) se ha cobrado una nueva víctima: Mila Ximénez (67). La colaboradora de Sálvame ha terminado explotando en directo después de reconocer que su relación con Belén está muy tocada.

Todo sucedió este pasado jueves cuando Ximénez aseguró que le importaba "una mierda" la boda de su amiga y la identidad del supuesto topo que se coló en el enlace. Arrepentida, Mila abría su corazón este viernes para explicar lo sucedido: "Ayer hice un comentario que no fue con ira, simplemente me he dado cuenta de que no soy una persona de confianza para Belén".

Mila Ximénez en el programa 'Sálvame'.

Una falta de confianza que ha calado mucho en Mila Ximénez: "Parece que soy el demonio de Tasmania, estoy harta de que se saquen mis malos tonos cuando todo el mundo grita". Entre lágrimas, afirmaba que a partir de ahora iba a tener un perfil bajo pues no quería volver a vivir momentos como este en el plató de Sálvame.

Por su parte, Belén Esteban ha roto su silencio en la entrevista previa a su paso por el Deluxe. La recién casada ha desmentido que esté enfadada con Mila pero le ha dejado un mensaje muy claro: "No estoy enfadada, entiendo que esté cansada de hablar de mi boda pero es lo que hay, yo no soy la directora del programa". ¿Se reconciliarán las dos colaboradoras y amigas?

Mila Ximénez y Belén Esteban. Telecinco

Efectivamente, este sábado 29 de junio está previsto que Belén Esteban se siente en la primera silla de Sábado Deluxe para hablar con todo lujo de detalles de su boda y de las polémicas suscitados en torno a ella. La de Paracuellos y su pareja, Miguel Marcos, contrajeron matrimonio civil el pasado sábado 22 de junio en La Vega del Henares, una finca ubicada en la localidad madrileña de Alcalá de Henares.

En este tiempo de silencio para Belén, los colaboradores de su programa han desvelado que en el círculo más íntimo de la tertuliana podría haber un topo que no solo ha filtrado información a periodistas sino también material gráfico para poder comercializar con él. El fotógrafo Diego Arrabal (48) llegó a hablar de un arsenal de 3.000 fotos, no solo de la ceremonia sino también del banquete. Hasta la fecha, no ha salido nada a la luz más que la portada de la revista ¡HOLA!, revista con la que Belén Esteban tenía pactado un reportaje fotográfico y una entrevista exclusiva que han logrado salvaguardar hasta su publicación.

[Más información: Belén Esteban, una princesa el día de su boda: primera imagen de su vestido de novia]