El torero Gonzalo Caballero, novio de Victoria Federica, da sus primeros pasos tras la cogida

Gonzalo Caballero (27 años) ha compartido en su perfil de Instagram un vídeo que ha alegrado a todos los seguidores que siguen muy pendientes de su estado de salud tras la cogida que sufrió en Las Ventas hace apenas una semana. En las imágenes divulgadas se puede ver cómo el torero, con ayuda de dos muletas, va dando pasos cortos bajo la atenta mirada de su médico.

"Hasta que no quema la vida, no valoramos lo que tenemos. No puedo ser más feliz después de haber conseguir dar unos 'pasos' después de estos días tan difíciles. Gracias al Dr.Garcia Padrós , al equipo de la clínica La Fraternidad y en especial al fisio @yenko85 por tanto. Esperando al electromiograma de mañana para ver el estado del nervio pero con la máxima confianza e ilusión de estar de vuelta pronto", ha escrito el novio de Victoria Federica (18) en el comentario al lado del vídeo. Aunque en su rostro se note el cansancio y el esfuerzo.

El torero tendrá que esperar al electromiograma que le practicaran este martes para ver en qué estado se encuentra el nervio afectado después de la cogida. Lo que sí que ha querido transmitir es todo su entusiasmo en esta recuperación y positividad ante los resultados. Así lo ha hecho saber en sus últimas palabras de la publicación: "Con la máxima confianza e ilusión de estar de vuelta pronto" y es que sin llegar a haberse recuperado, Gonzalo ya está pensando en volver a la plaza de toros.

Todo el equipo médico y de fisioterapias le están ayudando a recuperar, poco a poco, toda la movilidad en la pierna izquierda -que fue la afectada en la cogida que sufrió el pasado martes- y tal y como se ver en el vídeo, lo cierto es que evoluciona muy rápidamente. A espera de ver qué le dicen los médicos, si el torero sigue avanzando tan positivamente y ven el nervio afectado también, podría recibir el alta médica pronto. Muchos han sido los famosos de nuestro país que han querido transmitirle todo su cariño y apoyo por las redes sociales desde DJ Nano hasta el futbolista Iker Muniain (26).

