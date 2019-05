Victoria Federica, la 'royal' incoherente: moda sostenible y bolso de piel en un mismo 'look'

Victoria Federica de Marichalar y Borbón (18 años) no cesa en sus apariciones mediáticas. Este miércoles asistió junto a su padre, Jaime de Marichalar (55), a disfrutar de un partido al Open de Tenis que se celebra en la Caja Mágica de Madrid desde el 3 al 12 de mayo. Para la ocasión, la hija de la infanta Elena (54), haciendo gala de su particular estilo, seleccionó un outfit que ha llamado mucho la atención por la incongruencia de sus ingredientes.

En la habitual línea royal de enviar mensajes a través de su atuendo, Vic -como cariñosamente la llaman sus allegados- optó por lucir una gabardina en color gris de la marca de moda sostenible Ecoalf. En la espalda, a modo de pintada sobre una simulada pared blanca, se puede leer el lema ecologista más famoso de los últimos tiempos: 'Because there is no Planet B' ("Porque no hay un Planeta B") haciendo un claro juego de palabras con la frase "tener un plan B".

Victoria Federica con chaqueta de Ecoalf y bolso vintage de piel marrón. Gtres

Esa consigna compone una de las líneas básicas del ADN de la marca Ecoalf, #Because, en la que el 10 por cierto de los beneficios obtenidos por las ventas está destinado a limpiar de plásticos mares y océanos. El precio de los trenches de la colección que ha llevado Victoria Federica oscilan entre los 250 y los 400 euros.

Llevando ese abrigo y lanzando ese mensaje, se podría afirmar que Victoria Federica está profundamente concienciada con la naturaleza y el medio ambiente. Sin embargo, su intención estilistíca choca frontalmente contra sus hechos al lucir en el mismo look un espectacular bolso de piel de becerro en color camel.

Ecoalf es una marca de moda española fundada por el empresario Javier Goyeneche en el año 2015. La firma es pionera en reutilizar botellas de plástico para confeccionar, a continuación, prendas de ropa. Desde que se fundase la empresa, Ecoalf es líder es gobernar un movimiento internacional con el objetivo de limpiar mares y océanos. El resultado del trabajo de Goyeneche sobre sus prendas técnicas se ha convertido en objeto de deseo de influencers e it-girls. Ahora también aterriza en el Palacio de la Zarzuela con este miembro de la familia del Rey: Victoria Federica ha sucumbido a los encantos de Ecoalf, pero... ¿Por conciencia ambiental o por puro fashionismo de lujo?

Victoria Federica y su amor por el lujo

Victoria Federica con su bolso 2.55 de Chanel. A su izquierda el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y a su derecha el presidente del Real Club de Enganches de Andalucía, Jesús Contreras Ramos.

Desde su entrada triunfal a la mayoría de edad el pasado mes de septiembre, la nieta de los reyes eméritos no ha parado de entregar momentos para el recuerdo. Al menos, estilísticamente hablando. Hace unos meses, la joven tomaba el AVE en la estación de Sevilla Santa Justa en dirección Madrid Puerta de Atocha y para la ocasión, la hermana de Froilán de Marichalar (20 años) elegía un look sport cargado de elementos luxury. La base de todo, su camiseta. La clásica, perteneciente a la colección de los bodegones de Loewe por J.W Anderson y cuyo precio asciende a los 290 euros.

Si hay una pieza de la que Victoria Federica no se separa es del bolso de Chanel, modelo 2.55 jumbo, cuyo precio actual es de 4.800 euros. Un artículo de lujo que no solo lo luce en su día a día llevando jeans y blusas básicas en color neutros sino que incluso lo ha llegado a portar en momentos tan especiales como su presentación oficial en sociedad en Sevilla este pasado fin de semana, cuando asistió a la cena del Museo de Carruajes de la Ciudad Hispalense.

Detalle de los zapatos Manolo Blahnik que Victoria Federica lució en Sevilla.

Para la Exhibición de Enganches en la Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla, Victoria estrenó un par de zapatos Manolo Blahnik en color rojo con madroños y de inspiración goyesca. Se trata del modelo España y su precio supera los 800 euros.

