El cara a cara más tenso y esperado entre Terelu Campos y Carmen Borrego en Telecinco

Terelu Campos (53 años) y Carmen Borrego (52) vuelven a coincidir en un plató, después de que ambas abandonasen Sálvame. Este sábado en Viva la vida se ha producido el encuentro entre las dos hijas de María Teresa Campos (78) después de que estas últimas semanas volviese a existir un enfrentamiento entre ambas.

El cara a cara ha sido un tanto extraño y es que lo cierto es que Borrego se ha mostrado muy tensa y a la defensiva cada vez que la madre de Alejandra Rubio (19) decía u opinaba sobre algún tema del que le preguntaban. Ambas han intentado arreglar sus diferencias, y sin embargo han mostrado una actitud con la que lejos de tener buena sintonía, demuestran tener celos la una de la otra.

Terelu Campos le aseguró a su hermana que: "Me encanta que digas que eres muy susceptible" a lo que su hermana respondía: "¿Qué pasa que tú eres perfecta?". Después de este comentario, la mayor de las hermanas confesaba que esa era la parte que no le gustaba de su hermana Carmen, ya que sabía perfectamente que esos cortes no las beneficiaba porque alimentaba a los rumores de mala relación.

Carmen Borrego y Terelu Campos intentan solucionar sus diferencias en televisión.

Han dejado claro que trabajar juntas en Sálvame no les ha perjudicado y que se quieren por encima de todo. Las discusiones que tienen son de forma natural: "Como las tienen todas las hermanas" confirmaban las dos. Las dos afirmaron que no había ningún problema entre ellas y que no había pasado nada en los últimos tiempos.

Terelu Campos y Carmen Borrego han vuelto a protagonizar uno de los momentos más polémicos de la televisión. Desde que se empezaron a emitir Las Campos, muchos fueron los rumores de que la relación entre ellas no era del todo buena, tal y como reflejaban en televisión. Desde que se conoce públicamente a Carmen, se ha podido ver que tiene un carácter sumamente complicado que le hace estallar en muchas ocasiones en directo, y sin embargo, Terelu guarda las formas delante de las cámaras porque la profesionalidad le impide alterarse por cada vez que ve algo que no considera justo.

