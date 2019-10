Antonio Tejado toca fondo: la difícil decisión que ha tomado para recuperarse de sus adicciones

Siguen sin correr buenos tiempos para Antonio Tejado (32 años). Desde que comenzaran a arreciar rumores de que el sobrino de María del Monte (56) estaba pasando por un aciago proceso personal desde que saliera de la casa de Gran Hermano DÚO, hasta que el protagonista lo confirmó en una revista, han sido muchas las especulaciones y habladurías que han corrido por los mentideros de la prensa del corazón. En esa exclusiva, el joven reconocía que padecía un serio problema de adicciones y alcoholismo, y que se encontraba recuperándose rodeado de los suyos.

Entonces, optaba por apartarse de todo, aseguraba que era lo mejor. Se lo veía en familia, en la playa y practicando vida sana. Por eso extrañó a muchos que, a las pocas semanas, regresara a los debates de GH VIP y, por ende, a la televisión, los focos y la noche. Pretextaba necesitar volver a su día a día, con calma y precaución, pero no ha podido ser. Unas imágenes de Tejado en la madrugada madrileña riñendo con su pareja sentimental de forma acalorada vieron la luz y, según ha podido confirmar JALEOS por parte de una persona de total solvencia, "la familia se preocupó".

Tejado en el plató de 'GH DÚO'. Gtres

De nuevo, se volvía al principio de la lucha y este periódico ha podido conocer que esta vez "la cosa va en serio" y Antonio ha recapacitado de verdad. "No le gustó verse en esas imágenes, fueron duras y ha abandonado todo", se informa. Con todo se refiere a la televisión y todo lo que esta conlleva: "Esta vez de forma seria y sin mirar atrás. Ha reconocido entre los suyos que se precipitó, que creía que podía sobrellevarlo todo, pero se ha dado cuenta de que no".

La noticia ya la conoce todo su entorno, incluso el mundo Mediaset: Tejado se incomunica hasta nuevo aviso. "Volverá, claro que sí, pero fuerte y sano", se remarca. A su lado, su familia al unísono y también su pareja, siempre leal y comprensiva: "Marina es su pilar en estos momentos, ella no flaquea y sabe que es un proceso largo". Como tampoco lo hacen sus padres. A este medio llega el dolor, pero también la entereza y esperanza de María José, su madre, quien no volvió a pisar un plató desde el cierre de GH DÚO.

"Con la cocaína descubrí que era alcohólico"

Fue en septiembre cuando Antonio Tejado se armó de valor y narró su tragedia con las adicciones: "Se trata de un episodio de alcoholismo grave que arrastro desde hace bastantes años por no ser capaz de solucionar mis problemas vitales", explicaba para continuar: ""Estuve tres días sin dormir a base de cocaína y whisky. No recuerdo nada de lo que hice esos días. Me podía haber dado un infarto". Un declive que tuvo su inicio cuando el colaborador se separó de Alba, la madre de su hija, y a la que siempre ha calificado como "el amor de su vida". Asegura que, cuando salió de la casa de GH DÚO comenzó a beber "hasta una botella de whisky diaria, para paliar el dolor del alma", porque no conseguía olvidarse de ella. Un bucle pernicioso al que puso nombre.

María del Monte, tía y amiga de Tejado

María del Monte en montaje JALEOS con su sobrino Antonio Tejado.

Cuando todavía no estaba confirmada por el protagonista la enfermedad que padecía y todo eran eufemismos en televisión, este medio pudo conocer cómo estaba viviendo este delicado momento la tía más famosa de Antonio, Del Monte. Este medio pudo conocer a través de una persona cercana a la intérprete de Salta la rana que esta "va a seguir en su línea" con respecto a la dramática situación de su sobrino. Y es que, la coherencia y la discreción continúan siendo el leitmotiv de María. "No va a hablar como no lo ha hecho nunca de esos temas. Sabido es que ella nunca ha entrado ni se ha beneficiado. Los que la conocemos sabemos de su postura y la respetamos", se deslizaba. Eso sí, huelga decir que "ha estado, está y estará" al lado de su sobrino siempre. Y esta ocasión no será menos. En definitiva, la familia "cierra filas" y se vuelca en la recuperación de Antonio. Una vez más; se espera, la última.

