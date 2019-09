Antonio Tejado confiesa sus adicciones: "Con la cocaína descubrí que era alcohólico"

Después de horas de tertulias televisivas, rumores y especulaciones sobre la vida de Antonio Tejado (32 años) fuera de Sálvame, el propio protagonista ha querido hablar por primera vez y en primera persona de sus adicciones. El sobrino de María del Monte (56) ha desvelado que sufre un gran problema con el alcohol y las drogas desde hace cuatro años: "Se trata de un episodio de alcoholismo grave que arrastro desde hace bastantes años por no ser capaz de solucionar mis problemas vitales", ha explicado.

"Estuve tres días sin dormir a base de cocaína y whisky. No recuerdo nada de lo que hice esos días. Me podía haber dado un infarto". Un declive que tuvo su inicio cuando el colaborador se separó de Alba, la madre de su hija, y a la que siempre ha calificado como "el amor de su vida". Asegura que, cuando salió de la casa de GH DÚO comenzó a beber "hasta una botella de whisky diaria, para paliar el dolor del alma", porque no conseguía olvidarse de ella.

Portada de la revista 'Lecturas'.

Sin embargo, después de tanta dificultad, Antonio Tejado ha querido ponerle solución y para ello ha acudido a un especialista: "Llevo 25 días haciendo una vida muy sana. He quitado de mi vida el alcohol y la cocaína", ha confesado a la revista Lecturas. Comienza de esta manera un tratamiento para salir del infierno que le hizo desaparecer de la televisión y que provocó la preocupación de muchos de sus compañeros de Sálvame. Pero todo eso ya forma parte del pasado que Antonio Tejado ya no quiere recordar. Una nueva vida y nuevos hábitos que nada tienen que ver con sus anteriores costumbres: "El alcohol lo he echado de menos los primeros días, pero ahora bebo cerveza 0,0 y no salgo de noche", ha afirmado.

Hace unas semanas, los colaboradores de Sálvame se mostraron muy preocupados por la situación que estaba atravesando su compañero. Rafa Mora (36) confesó que había hablado con él y que lo había visto bastante mal. "Creo que está en una situación límite en la que necesita ayuda", desveló.

María Patiño (48) también le tendió su mano, y fue la encargada de contar que Tejado había pedido ayuda a su familia. "Estamos hablando de un problema serio que ha logrado verbalizar con la gente que quiere y lo más importante es que ha pedido ayuda y se le va a ayudar", relató.

